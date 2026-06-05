Свердловская область не вошла даже в топ-10 регионов по состоянию инвестиционного климата

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни в Северной столице России, представили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Список самых привлекательных для инвестиций субъектов ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями предпринимателей.

Первое место разделили Москва и Республика Татарстан. Вторую строчку заняли Нижегородская и Московская области. На третьем месте расположились Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

Пять из шести регионов УрФО попали в топ-20. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) и Тюменская область разделили седьмое место. На девятом месте оказалась Челябинская область. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял 12-ю позицию, а Свердловская область вышла на 14-е место.

«Национальный инвестрейтинг в 2026 году сформирован по 88 рейтинговым показателям, охвачено более полумиллиона предпринимателей во всех российских субъектах, динамика роста индекса замедлилась впервые с 2022 года. 49 регионов в этом году улучшили свои интегральные оценки по сравнению с предыдущим периодом. И 67% показателей из 88 демонстрируют положительную динамику. В числе регионов с наибольшей динамикой роста — Алтайский край, Волгоградская и Омская области, ХМАО-Югра, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский и Приморский края», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.