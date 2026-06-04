В Екатеринбурге арестован следователь по особо важным делам, который начинал карьеру в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге задержали следователя по особо важным делам Центрального межрегионального следственного управления на транспорте — подполковника юстиции Дмитрия Лисовенко. По информации СМИ, его обвиняют в коррупции (ст. 290 УК РФ).

Как сообщает Е1 со ссылкой на источники, Лисовенко задержали на прошлой неделе. Ему вменяют получение взятки в 100 тысяч рублей. Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил следователя в СИЗО до 29 июля.

Известно, что Лисовенко начинал службу в следственном отделе по Дзержинскому району Нижнего Тагила и занимался раскрытием резонансных дел.