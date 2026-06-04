УрФУ открыл свой институт в Китае

Уральский федеральный университет (УрФУ) совместно с Ляонинским техническим университетом (ЛНТУ), открыл Институт интеллектуальной инженерии в китайском Фусине.

«Мы видим миссию нового института в соединении индустриальных экосистем Урала и Северо-Восточного Китая, ведь основные его направления — машиностроение, новая энергетика, искусственный интеллект и подготовка современных управленцев. Это не просто совместные усилия двух университетов, а новый этап в развитии образовательного и научно-технологического развития наших стран», — сказал в ходе церемонии открытия нового вуза ректор УрФУ Илья Обабков.

Первых 240 студентов институт пример уже в сентябре. Совместный институт УрФУ и ЛНТУ планирует принимать ежегодно до 360 студентов для обучения по программе «Технологические машины и оборудование» в бакалавриате и магистратуре, а также ещё по трём магистерским программам: «Менеджмент», «Прикладная математика» и «Информационные системы и технологии».

Обучение будет проходить на английском языке, молодые преподаватели четырёх институтов УрФУ в начале учебного года отправятся в Китай для прочтения трёхнедельных модулей.