Экс-глава ГГО Николай Кулиш отсудил у администрации Горноуральского муниципального округа почти полмиллиона рублей за недополученную пенсию

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданский иск 72-летнего бывшего главы ГГО Николая Кулиша к нынешней администрации муниципального округа Горноуральский (МОГ). Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила, после выхода на заслуженный отдых истец получал пенсию за выслугу лет, установленную к его страховой пенсии по старости.

В марте 2025 года дума МОГ утвердила новые размеры должностных окладов для лиц, занимающих муниципальные должности, включая главу округа. Предыдущие решения об окладах были признаны недействительными.

Бывший чиновник посчитал, что увеличение должностного оклада действующего главы должно повлечь за собой перерасчёт его пенсии за выслугу лет в соответствии с Положением, утверждённым местной думой. Однако администрация округа отказалась произвести перерасчёт, мотивируя это тем, что изменение окладов не связано с их индексацией.

Суд не принял доводы администрации, посчитав их формальными. В судебном постановлении отмечается, что, несмотря на отсутствие прямого указания в нормативном акте на индексацию, повышение носило общий характер и не было связано с изменением полномочий или реорганизацией органов власти. По сути, это можно считать индексацией, что обязывает произвести перерасчёт пенсии.

Суд признал необоснованным бездействие администрации за период с марта 2025 года по февраль 2026 года и обязал ответчика пересчитать пенсию бывшему главе, выплатить истцу недополученную сумму в размере 438 870 рублей, а также компенсацию морального вреда — 30 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.