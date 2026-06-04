Свердловские силовики задержали банду брачных аферистов, которые крали деньги у бойцов СВО

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из Управления ФСБ по Центральному военному округу провели спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность группы, подозреваемой в мошенничестве и хищении денег у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в группу входили жители Среднего Урала. Преступники под различными предлогами убеждали мужчин заключать контракты на военную службу, после чего получали доступ к их банковским счетам и дистанционным банковским сервисам.

Злоумышленники открывали банковские счета и выпускали карты на имена потерпевших. Также они использовали фиктивные браки для незаконного получения денежных выплат, предусмотренных законодательством.

Одним из пострадавших стал 45-летний житель Владимирской области. Его убедили заключить контракт под предлогом службы в подразделениях, не участвующих в боевых действиях. После отправки в зону СВО преступники присвоили деньги, поступившие на его счёт. Предварительный ущерб составил не менее 3,8 млн рублей.

Аналогичным образом был обманут 40-летний житель Воронежской области. Под предлогом трудоустройства его привезли в Свердловскую область и заставили подписать контракт. На этот раз мошенники похитили около 2,3 млн рублей. По оперативной информации, у преступников может быть более 20 подобных эпизодов, включая случай с участием иностранного гражданина.

«По делу проходят три подозреваемых мужчины, они уже арестованы и “отдыхают на курорте” в СИЗО, и одна женщина, до суда она будет под подпиской о невыезде. По местам проживания фигурантов представители МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии провели обыски. У одного из наиболее активных участников шайки обнаружили и изъяли два пистолета, три ружья, большое количество патронов, штык-нож от автомата Калашникова, наручники, липовую печать подразделения по вопросам миграции, партию сотовых телефонов, а также поддельное удостоверение сотрудника центрального аппарата СКР, документы и орден Мужества участника СВО. Законность происхождения арсенала сейчас полицией устанавливается. В момент задержания, чтобы избежать тюрьмы, он схватил со стола кухонный нож и нанес себе им легкое непроникающее ранение, но это не спасло его от этапирования в камеру. Врачи, выезжавшие на место происшествия, пояснили, что угрозы жизни нет, под стражей содержаться может», — отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время сотрудники ОБОП УУР и следователи регионального главка МВД продолжают оперативные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов преступной деятельности и установление других лиц, причастных к преступлениям против участников СВО. Расследование продолжается.