В Нижнем Тагиле мужчина избил 16-летнего подростка и отобрал у него телефон

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила началось рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».

По версии следствия, вечером 1 апреля 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома № 17 на улице Нижняя Черепанова избил и отобрал телефон у 16-летнего подростка.

Сотрудники полиции задержали мужчину в тот же вечер недалеко от места происшествия. При личном досмотре похищенный телефон был у него изъят, сообщили в пресс-службе суда.