«Они стали более открытыми и не боятся демонстрировать свои таланты и способности». Благодаря гранту ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле создали проект по адаптации детей с ОВЗ 

В Нижнетагильской школе-интернате № 2 подвели итоги проекта «Дом Осознанного Мира». Благодаря поддержке ЕВРАЗа здесь появилось учебно-тренировочное пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель проекта — помочь особенным детям выйти из социальной изоляции и адаптироваться к городской среде. За время реализации в специально оборудованной «тренировочной квартире» участники освоили навыки, необходимые для самостоятельной жизни: научились готовить, проводить уборку, выстраивать общение.

Программа включала 20 практических занятий, областную олимпиаду по домоводству, кулинарные поединки и работу психологического клуба «ДОМовой» для поддержки семей.

«Благодаря этому проекту дети получают навыки, необходимые для реальной взрослой жизни: учатся обслуживать себя, помогать своим родителям или опекунам в быту, становиться более самостоятельными. Для участников проводился ряд мероприятий — кулинарные и швейные мастер-классы, уроки по уборке помещений, занятия физкультурой, встречи с логопедами. Это помогает детям развиваться и адаптироваться к жизни в обществе. Многие участники проекта — уже взрослые ребята, выпускники коррекционной школы. И для них выход из условий интерната в реальную социальную среду довольно затруднён, как и для воспитанников детских домов и других подобных учреждений. Благодаря инициативе коллектива проект успешно просуществовал один год, и мы надеемся, что и в дальнейшем он будет развиваться и останется востребованным среди детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала АН «Между строк» начальник департамента по корпоративной социальной ответственности РЦКО «Урал» Марина Модестова.

Проект был реализован после победы учреждения в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в 2025 году. Размер гранта составил 600 тысяч рублей, на которые было закуплено всё необходимое: мебель, бытовая техника, кухонная утварь и другие предметы.

«Первые полгода была подготовительная работа: ремонт помещений, оснащение, написание программы, подбор педагогов — такая большая работа. Мы набирали наших деток, формировали группы. Вторые полгода мы конкретно проводили занятия. Каждую неделю, два раза в неделю группы детей по 10 человек приходили сюда вместе со своими родителями и занимались. Это были очень важные занятия именно по социально-бытовой ориентировке, по обучению навыкам поведения в быту. Но и не только: помимо этого с ними работал психолог, детей учили быть более открытыми, выстраивать взаимоотношения со взрослыми и детьми, развивали навыки коммуникации, отрабатывали поведение в разных нестандартных ситуациях. В итоге наши ребята не только научились ухаживать за своей одеждой и обувью, готовить различные блюда, стирать, убираться и так далее. Они научились находить контакт с незнакомыми людьми. Они научились правильно и безопасно выстраивать ситуации общения. Они стали более открытыми, они не боятся демонстрировать свои таланты и способности. А ещё наши ребята, кажется, чуть-чуть даже лучше стали взаимодействовать со своими родителями. Ну, потому что на самом деле побыть со своим ребёнком, уделить ему время — очень непросто. И большинство родителей работающие. И в повседневной жизни не так часто у них получается найти время и выйти куда-то со своим ребёнком, со своим повзрослевшим уже ребёнком. А здесь это был час восторга, когда ты что-то делал, мама была рядом, мама тобой восхищалась, мама тебе помогала. И это абсолютное счастье в глазах детей: “Я не только смог, но ещё и моя мама увидела это, оценила это, похвалила меня”», — рассказала АН «Между строк» директор «Нижнетагильской школы-интернат № 2» Юлия Буткус.

Она отметила, что важным результатом проекта стала поддержка родителей, которым сложно справляться с воспитанием особенных детей в одиночку. Школа сопровождает семьи во время обучения ребёнка и продолжает оставаться для них опорой после выпуска. Родители получили помощь специалистов, нашли новых друзей и убедились, что не остаются один на один со своими трудностями. Также директор Нижнетагильской школы-интернат № 2 подчеркнула, что дети и родители стали сплочённой командой, уже совместно планируют досуг и дальнейшую занятость, а благодаря педагогам удалось создать уникальную поддерживающую среду.





