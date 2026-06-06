Село Быньги и чугунный Никольский храм

Село Быньги ещё с демидовских времён было неотъемлемой частью Невьянского завода: здесь находилось основное передельное производство, где чугун, выплавляемый в невьянских домнах, превращался в сортовое железо.

Название села происходит от мансийского «елбынгь-я», что в переводе означает «святая река». Тогда почему во множественном числе? Потому что завод был построен на месте слияния двух рек, носящих названия Ближняя Быньга и Дальняя Быньга (или Большая и Малая Быньга).

Считается, что село возникло одновременно со строительством здесь завода в 1715–1718 годах. Однако есть сведения, что люди обосновались здесь раньше: ещё в 1704 году на этом месте было поселение оседлых манси и русских переселенцев, которые жили охотой, рыбной ловлей, выращиванием корнеплодов, заготовкой ягод и грибов, собирали дикий мёд.

В 1714 году Никита Демидов, видя, что Невьянский завод часто не справляется с выделкой железа, решил построить поблизости передельный завод. Главной проблемой строительства стала нехватка людей: с действующих уральских заводов нельзя было взять ни одного человека — все были при деле. Пришлось Никите Демидовичу везти людей со своих заводов в Туле и Предуралье, и в первую очередь старообрядцев, которых притесняли власти. Из Тульского уезда было переведено 40 человек, ещё 22 человека поехали на Урал из Соли-Камской, 10 человек переехали из Кунгурского уезда, шестеро мастеровых — из Москвы и Подмосковья. Произведённый «оргнабор» и позволил в 1715 году начать возведение нового завода.

План Быньговского завода 1734 г. (фото-скан / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.tildacdn.com/tild3166-6337-4136-a337-376533656562/01_59_7_239_001.jpg)

Первым делом была построена заводская плотина, которая имела в длину 299 метров, в ширину — 45 метров, в высоту — 11 метров. Кроме того, от устья реки Быньги была устроена земляная насыпь длиной в 320 метров, шириной в 8 метров и высотой в 2 метра, с «вешнячим» прорезом и водоводом. Насыпь образовывала пруд длиной в 6 вёрст, вода в котором всегда имелась в избытке, что позволяло заводу работать на полную мощность практически круглый год. Были построены 4 молотовые «фабрики», в каждой из которых работало по 3 молота, латунная мастерская, 3 мастерских для выделки листового железа, пильная мельница (лесопилка с приводом от водяного колеса), кожевенная мастерская, где для рабочих шили обувь, кожаные фартуки и рукавицы, и мастерская для изготовления глиняных плавильных форм. Завод выпускал в основном листовое и полосовое железо, латунные «штыки» и лист, медную посуду. Позднее на Быньговском заводе появились якорная мастерская, кузня и «косная фабрика» (позже переведённая на Лайский завод).

По окончании строительства часть людей была распределена по другим «партикулярным заводам господ Демидовых». В 1721 году при Быньговском заводе числилось всего 48 дворов. Через сто лет количество дворов увеличилось до 470, к концу XIX века — до 780, а население достигло 4200 человек. В селе развивались народные промыслы: бурачный, сундучный, кузнечный. На реках Ближняя и Дальняя Быньга работали две мельницы —мучная и минеральная.

План фабрик и строений Быньговского завода (рис. П. Павлуцкого, кон. XVIII в. / общ. достояние)

(https://выставкигасо.рф/demidov_kart_2)

В январе 1769 года Прокофий Демидов продал Быньговский завод промышленнику Савве Яковлевичу Собакину. Он сразу взялся за модернизацию производства, что позволило к 1800 году увеличить на Быньговском заводе выпуск сортового железа до 147 тысяч пудов, а к 1822 году — до 161 тысячи пудов. Но затем производство начало сокращаться, и в первую очередь из-за нехватки сырьевых ресурсов. К 1850 году производство железа сократилось до 109 тысяч пудов, а в 1862 году вообще до 65 тысяч.

В 1871 году в Быньгах спустили заводской пруд, и на его месте начали мыть золото. Но первые находки на месте бывшего водоёма были иного рода: в верхнем слое грунта были найдены кости и бивни мамонта, которые заводовладельцы передали в УОЛЕ (Уральское общество любителей естествознания). Первые богатые золотые россыпи открылись лишь полтора года спустя. Добыча золота на Быньговском прииске была нестабильна, но ниже шести пудов в год не опускалась.

Геологоразведка недр, произведённая уже в советское время, показала, что быньговские старатели мыли золото вокруг основного его месторождения, для разработки которого в 1953 году в Быньгах была построена шахта.

Копёр шахты «Быньговская» (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://uraloved.ru/images/mesta/sv-obl/nevyansk/bingi-10.jpg?1676902750829)

Шахта «Быньговская» проработала до 1995 года, а затем была затоплена. В 2000-х годах добычу золота в ней хотели возобновить, но откачать воду не смогли. Правда, золото в окрестностях села моют и сегодня, но лишь в приповерхностном слое.

Главной достопримечательностью села Быньги считается Никольская церковь, которая была построена в 1789–1796 годах. Храм имеет свою историю, которую экскурсоводы любят рассказывать туристам. Известно, что делёж наследства Саввы Яковлева меж его сыновьями сопровождался бесконечными тяжбами и скандалами. Дело дошло до того, что Пётр Саввыч однажды слёг «с сердечными коликами, и едва Богу душу не отдал». После чего он поклялся, что если ему достанутся Невьянские заводы, он построит в Быньгах «такой храм святителю Николаю, которому стали бы дивиться люди и не было бы конца». Заводы в конечном счёте перешли к нему, и в 1788 году Яковлев начал в Быньгах строительство церкви из чугуна.

Руководил стройкой главный приказчик Невьянских заводов Иван Суслов. Правда, вскоре от идеи полностью чугунной церкви пришлось отказаться — слишком дорого выходило. Проект наскоро изменили, и основным материалом для постройки храма стали камень и кирпич. Впрочем, чугуна внутри церкви много: это и напольные плиты, изготовленные, по слухам, в Нижнем Тагиле, и 200-пудовые чугунные стулья под углами в фундаменте, и опоры стен.

В 1852 году церковь была обнесена оградой с тремя воротами, оформленными тосканскими полуколоннами, полуциркульными и килевидными архивольтами.

Быньги. Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца

(фото Татьяны Дедухиной, 2007 г. / CC BY 3.0 / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Быньги_Храм_во_имя_Святителя_Николая_Чудотворца_-_panoramio_%283%29.jpg/960px-Быньги_Храм_во_имя_Святителя_Николая_Чудотворца_-_panoramio_%283%29.jpg)

Получая разрешение на постройку церкви у архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама, Пётр Яковлев уверял, что строит храм в противостояние старообрядчеству. В те годы в Быньгах действовали две старообрядческие часовни. После открытия Никольской церкви одна из часовен была закрыта, но к середине XIX века в селе появилось ещё две «моленные», которые, правда, принадлежали частным лицам и находились в ограде их усадеб, но принимали всех единоверцев.

Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца в Быньгах никогда не закрывалась, но с 1939 по 1944 год службы в храме не совершались из-за отсутствия священника. В наши дни храм относится к Нижнетагильской епархии.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Бородулин Е. «Металлургическое прошлое села Быньги», журнал «Веси» № 6, 2018 г.

— Кафенгауз Б. Б. «История хозяйства Демидовых», М., 1949 г.

— А. Гурин, (guriny LJ-blog), 2020 г.

— Рязанова Л. «Свято-Николаевский храм в Быньгах»,. Екб., изд. ОМТА, 2006 г.