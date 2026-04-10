В Нижнем Тагиле отменили шествие «Бессмертного полка» 9 Мая

Празднование Дня Победы в Нижнем Тагиле пройдёт без шествий предприятий и «Бессмертного полка». Как сообщает ИА «Все новости», отказ от мероприятий связан с невозможностью обеспечить на них безопасность участников.

Окончательная программа 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ещё не утверждена, однако уже известно, что власти намерены исключить самые массовые события. При необходимости список отмен могут расширить по решению силовиков, если те решат, что не смогут обеспечить безопасность тагильчан. Под угрозой также находятся культурные программы, театрализованные представления, авто- и мотопробеги и другие активности.

В качестве альтернативы «Бессмертному полку» мэр Владислав Пинаев предложил транслировать имена и фотографии погибших на главном экране за трибуной. Вместе с участниками Великой Отечественной войны там будут показывать имена участников СВО.

Изменения коснутся и легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий» — её проведут в ином формате, перенеся из центра города в Парк культуры и отдыха Металлургов на Тагилстрое. Возможен также перенос даты забега.

При этом парад 9 мая отменять не будут: по проспекту Ленина пройдут 11 парадных расчётов и 20 единиц военной техники. Завершатся праздничные мероприятия фейерверком над акваторией Тагильского пруда.