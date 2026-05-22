Находящаяся под следствием директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова отказалась в одностороннем порядке от контракта с мэрией на отлов собак

Директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта с мэрией по отлову бездомных собак. Уведомление об этом есть в распоряжении редакции АН «Между строк».

Согласно документу, причиной отказа стало уголовное дело, в рамках которого в отношении Алёны Казаковой, а также других фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

В уведомлении сказано, что Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил фигурантам уголовного дела общаться между собой, а также с другими участниками процесса на период предварительного расследования и судебного разбирательства.

«При наличии запрета, установленного судом, на общение и взаимодействие между лицами, фактически осуществляющими оказание услуг по контракту, исполнитель настоящим уведомлением заявляет об одностороннем отказе от исполнения контракта», — говорится в документе.

Также в уведомлении отмечается, что в случае нарушения избранной меры пресечения суд может заменить её на более строгую — вплоть до домашнего ареста или заключения под стражу.

Согласно положениям федерального закона № 44-ФЗ, контракт будет считаться расторгнутым через десять дней после получения заказчиком официального уведомления.

Чтобы узнать, кто будет заниматься отловом и содержанием безнадзорных животных после прекращения работы действующего подрядчика, редакция АН «Между строк» направила запрос в мэрию.

Напомним, на Алёну Казакову возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Её дочь, ветеринарного врача приюта Диану Гордееву, подозревают в использовании поддельного диплома (ч. 4 ст. 327 УК РФ).



