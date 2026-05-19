«Мы с Ильёй Кормильцевым хотели понять, откуда в человеке берётся зло». Легендарный музыкант Александр Пантыкин дал эксклюзивное интервью АН «Между строк» перед премьерой мюзикла об уральском роке «Скованные одной цепью» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 21 мая состоится весьма неординарное культурное событие — спектакль, посвящённый 40-летию Свердловского рок-клуба. Джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью» (16+) Новоуральского Театра музыки, драмы и комедии рассказывает об истории уральского рока. Сюжет постановки основан на дневниках «дедушки уральского рока» Александра Пантыкина. В спектакле звучат супер-хиты групп «Наутилус Помпилиус», «ЧайФ», «Агата Кристи», «Урфин Джюс» и других легендарных рок-коллективов.

В преддверии тагильской премьеры мюзикла, которая пройдёт на сцене ДК им И. В. Окунева, Александр Пантыкин дал эксклюзивное интервью Агентству новостей «Между строк».

— Александр Александрович, мы бы хотели поговорить не только о мюзикле, но и на более общие темы, но начнём, давайте, со спектакля, расскажите подробнее о том, что это за проект?

— Идея спектакля принадлежит Новоуральском Театру музыки, драмы и комедии. Мне предложили к 40-летию Свердловского рок-клуба создать спектакль, посвящённый истории свердловского рока. Я решил поискать в своих дневниках историю из жизни нашей рок-тусовки, которая могла бы подойти для музыкального спектакля, в котором можно было бы использовать самые известные песни «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи», «ЧайФа», «Урфин Джюса», «Насти» и других. Я не стал сильно мудрить, прогуглил, какие песни этих групп являются самыми популярными, и получил список, на основе которого начал делать историю. Этот вариант предложил театру. Замысел очень понравился. Забегая вперёд, могу сказать, что некоторые зрители, особенно старшего поколения, посмотревшие этот спектакль, говорили, что такого не было и не могло быть. Но на самом деле, там просто честно показана советская система пропаганды и подавления культуры, в частности, свердловского рока. Но те, кто, так скажем, был ближе к этой теме, согласились с нашей трактовкой. При этом спектакль получился современным, он рассказывает о вечное теме, о противостоянии художника и государственной системы. Культура всегда стояла особняком в любом государстве. Поэтому спектакль не только об истории Свердловского рок-клуба, а о взаимоотношении талантливого, творческого человека с окружающим миром. И, как частный пример, я рассмотрел ситуацию из жизни молодого рок-музыканта начиная с 1980 по 1986 год. За эти 6 лет произошло формирование Свердловского рок-клуба и заканчивается спектакль его открытием, тем, что этот талантливый человек находит своё место среди таких же как он в организации, которая помогает ему раскрыть его талант. На протяжении мюзикла я рассказываю о столкновении героя со своими внутренними сомнениями, с творческими проблемами, о столкновении с семьёй, прежде всего с родителями, потому что рок-музыканты того периода встречали непонимание со стороны, так скажем, «советских» родителей, которые были воспитаны в другом времени и в другой эпохе. Непонимание со стороны государственных структур. Ну и столкновения внутри творческого коллектива, внутри рок-группы. Все знают, что совместный творческий процесс — это очень непростое дело. На стыке этих столкновений и противоречий создаётся характер главного героя по имени Алекс. Я его назвал Алексом, потому что мои дневники назывались «Дневники Алекса». Кроме того, спектакль — это настоящая исследовательская работа, потому что мне было интересно проанализировать это время. И то, что я использовал для музыкального раскрытия образа героя разные песни свердловских рок-групп, мне очень помогло. Широкий диапазон музыкальных стилей разных авторов даёт музыкальный объём и пищу для симфонического, театрального развития, потому что помимо рок-группы, которая участвует в этом спектакле, активное участие в нём принимает симфонический оркестр театра. Отсюда многие песни получили симфоническое развитие, и поэтому звучат совершенно по-новому. В мюзикле, красной нитью, конечно же, проходит творчество группы «Наутилус Помпилиус», которую я считают вершиной музыки свердловского рока. Заглавная песня «Скованные одной цепью» проходит через весь спектакль.

— Какие песни звучат в мюзикле?

— У «Наутилуса» звучат «Скованные одной цепью», «Я хочу быть с тобой» и «Гуд бай Америка», которая также называется «Последнее письмо». У «Агаты Кристи» — песня «Никогда», у группы «Чайф» — «Рок-н-ролл этой ночи» и «Не спеши», у «Насти» — «На счастье», у Белкина — «Соня любит петь», только она звучит в моём варианте с новым текстом и называется «Небо и звёзды», у группы «Урфин Джюс» песни «Мегаломания» и «Мышь».

— Есть мнение, что, то время (80-е годы), было особенным, когда появилось большое количество талантливых людей и групп. Если говорить о свердловском роке, то в течение нескольких лет сформировалось целое направление в рок-музыке, которое внесло огромный вклад в российскую культуру. Так же было и в целом по стране, ленинградский рок, сибирский рок и многое другое. С чем, по-вашему, была связана эта невиданная прежде активность и возможно ли возникновение чего-то подобного в обозримой перспективе?

— Дело в том, что рок-музыка, как новое направление, возникло во второй половине ХХ века не только в нашей стране, но и во всём мире. Её появление носило революционный характер по отношению к предыдущим музыкальным стилям. И это было связано прежде всего с техническим прогрессом, благодаря которому получили возможность высказать своё художественное мнение те, кто не умел петь академично, появилась новая манера электрического вокализирования, когда с помощью микрофона запели безголосые и плохо поющие, но зато появились личности, которые могли высказать какую-то очень интересную свою позицию, и она становилась достаточно громкой, потому что электрогитары, барабаны, микрофоны давали возможность заявить о себе очень мощно. И рок-группы конечно же стали своеобразным флагом у молодёжи, которая была настроена к существующему общественному порядку революционно. И поэтому молодёжь получила в лице рок-музыки свой рупор, через который она могла высказать своё критическое отношение к существующему строю. Это проявилось в том числе и в студенческих бунтах, которые происходили в Европе и в Америке в 1960-е годы. Именно тогда начала расцветать рок-музыка. В нашей стране она расцвела чуть позже, как это обычно у нас бывает, лет на 10–20, но в 1970-х годах уже появились наши первые рок-группы, которые, как и западные, стали высказывать своё мнение, писать песни, достаточно остро выражающие определённый протест. То есть рок-музыка — это не просто музыкальное направление, а это, прежде всего, социальное явление, когда молодёжь, молодые рок-группы могут высказать своё новое мнение, которое, конечно же шло вразрез с общепринятым. Эта молодая энергия студентов, выходивших на эти бунты, была огромна. И большая масса молодых людей объединялись, поэтому, практически, во всех вузах появлялись рок-группы с такими поэтами, как Илья Кормильцев и Аркадий Застырец и вели за собой эту армию молодёжи. Рок-группы стали как-бы наконечниками этого движения.

— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние рок-музыки на Урале и в России, есть ли какие-то новые веяния, может, открытия, интересные коллективы?

— Да, безусловно есть новые интересные коллективы, мне очень нравится группа «Ромарио», очень нравится группа «М.А.Р.К.». Есть ещё ряд интересных команд, все перечислять не буду, но такие группы точно есть, и я с удовольствием их слушаю.

— Кто из российских и зарубежных рок-музыкантов оказал влияние на ваше творчество?

— На моё творчество самое сильное влияние оказала группа Led Zeppelin. Это до сих пор мои кумиры, я считаю, что в каком-то смысле, эту группу до сих пор никто не превзошёл.

— Почему такое название группы — Урфин Джюс — отрицательный герой, злодей. Да, он исправился в конце своего жизненного пути, но и дров успел наломать немало.

— Я недавно вместе со своим сыном Сергеем Пантыкиным написал мюзикл, который называется «Дорога в Изумрудный город». Эту идею мы с Ильей Кормильцевым (автор самых известных песен группы «Наутилус Помпилиус», — прим. ред) придумали ещё 50 лет назад, и сейчас её удалось реализовать. Этот мюзикл идёт в театре «Карамболь» в Санкт-Петербурге. Откуда берётся зло — главная тема, которая волновала нас тогда. И Урфин Джюс — это как раз такой литературный герой, на примере которого может быть раскрыта эта тема. А то, что он в конце исправляется, говорит о том, что у любого злодея есть шанс изменить себя. Во многом поэтому мы выбрали его для названия группы.

— Кто самый крутой рокер России всех времён?

— Такого нет и быть не может. Талантливых авторов и исполнителей было много и все они стоят друг друга.

— Есть мнение, что рок — это музыка старшего поколения и что он жив, пока живо это поколение. Вы согласны с таким мнением?

— Рок-музыка, как хорошая книга, заняла своё место на книжной полке. Её всегда можно взять и прочитать заново. Поколение 60-х неизбежно уйдёт, а эта книга останется, и её будут читать будущие поколения, открывая в ней новые смыслы.

— Сейчас в массовой культуре и в музыке, в частности, происходит, если можно так сказать, девальвация смыслов. Содержание песен становится не то, что поверхностным, оно, порою, совсем отсутствует. И не только в текстовом плане, но и в музыкальном, когда музыка не несёт никакой смысловой нагрузки. Почему так происходит и что будет дальше?

— Так было всегда во все времена. Была бессмысленная массовая культура и было настоящее художественное творчество. Массовая культура всегда была необходимым фоном для рождения талантливых личностей. И рок-музыка в этом смысле не является исключением. В истории останется только настоящее, уникальное и неповторимое!

Алексей Коряков