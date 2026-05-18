Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил брать на работу пенсионеров, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью РБК рассказал о способах борьбы с дефицитом рабочих рук.

По его словам, прежде всего нехватку кадров необходимо компенсировать за счёт роста производительности труда, которая включает оптимизацию технологических процессов, роботизацию, цифровизацию, искусственный интеллект. Также в ведомстве считают необходимым сокращать бюрократию и упрощать отраслевые правила регулирования.

Второй способ — привлечение к работе пенсионеров, предпенсионеров и молодёжи. Для этого необходимо запустить программы переобучения, повышения квалификации, стажировки и целевого обучения. Также предлагается использовать гибкие форматы занятости: неполный рабочий день, удалёная и проектная работа.

Третий — повышение гибкости рынка труда. В мае допустимый объём сверхурочных работ вырос в два раза: со 120 до 240 часов. По оценке Максима Решетникова, таким образом можно закрыть около 100 тысяч вакансий.

Четвёртый — ограниченная миграция под конкретный запрос бизнеса по схеме: «приехал — отработал — уехал».