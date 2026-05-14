18-летний парень из Нижнего Тагила со своей 17-летней подругой взломали сейф и украли валюту и драгоценности на 3 млн рублей

В Екатеринбурге двух подростков — 17-летнюю девушку и 18-летнего юношу — обвиняют в краже в особо крупном размере. Они похитили из квартиры имущество на сумму почти три миллиона рублей. По данным следствия, подростки действовали по указанию мошенников.

Источник E1 рассказал, что подростки проникли в квартиру благодаря дочери хозяина. Мошенники запугали студентку, заставили её отправить фотографию сейфа и отдать ключи «сотрудникам полиции», которые якобы должны были провести обыск.

Вместо полицейских приехали двое подростков. Девушка учится в Екатеринбурге, а её парень — в Нижнем Тагиле. Они распилили сейф болгаркой и вынесли из квартиры 30 тысяч долларов и ювелирные изделия.

В суде изданию сообщили, что следствие ходатайствовало о заключении парня в СИЗО и домашнем аресте для девушки. Однако суд избрал для обоих меру пресечения в виде запрета на определённые действия.

Свердловская полиция вновь обращается к родителям школьников и просит провести беседы с детьми о безопасном поведении в интернете.

Правоохранители призывают критически относиться к любой информации, полученной по телефону или через социальные сети. Не стоит верить незнакомцам, кем бы они ни представлялись и какие бы угрозы ни выдвигали. В случае подозрения необходимо прекратить общение и самостоятельно обратиться в полицию. Также важно помнить об уголовной ответственности за содействие в хищении чужого имущества.