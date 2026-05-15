В Нижнем Тагиле «карате-пацан» сломал шлагбаум ради хайпового видео

В Нижнем Тагиле в ночь на 11 мая двое подростков повредили шлагбаум у дома № 1 на улице Тагилстроевской. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как один школьник снимает другого на видео, а тот, изображая приёмы карате, пинает шлагбаум ногами, после чего продолжает демонстрировать «бой с тенью», размахивая руками и имитируя удары в воздухе. По словам подписчика сообщества «ЧП Нижний Тагил», шлагбаум был установлен недавно на деньги жильцов дома. Он также сообщил, что утром после происшествия из-за поломки шлагбаума во двор не смогла проехать скорая помощь, а позже возникли трудности с проездом реанимационной бригады.

«Если ребята или опознавшие их родители в самое ближайшее время не объявятся с целью починить выведенный из строя шлагбаум или возместить нашему двору расходы на его починку, то записи с камер видеонаблюдения и заявление от пострадавших жильцов будут переданы в полицию. Думаем, в интересах хулиганов и их законных представителей не доводить дело до полиции и попытаться мирно всё с нами решить», — рассказал подписчик паблику «ЧП Нижний Тагил».