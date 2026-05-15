В Нижнем Тагиле и Качканаре прошли традиционные весенние субботники ЕВРАЗа

На днях ЕВРАЗ провёл традиционные весенние субботники в Нижнем Тагиле и Качканаре, в которых приняло участие более 900 сотрудников и 30 единиц спецтехники.

В Нижнем Тагиле порядок был наведён на площади перед заводоуправлением, на территориях административно-бытовых корпусов, по маршрутам передвижения персонала, а также на парковке и зелёных зонах на улице Индустриальной. Кроме того, ветераны предприятия, молодёжная организация ЕВРАЗ НТМК и депутаты городской думы привели в порядок территорию парка Дворца культуры и территорию у мемориала боевой славы. В Качканаре 60 сотрудников очистили от мусора прибрежную лесную зону в районе квартала № 8. Всего с городских зон было вывезено около 450 кубометров мусора.

Каждый год в субботниках, направленных на наведение порядка на промышленных и городских объектах, принимают участие сотрудники ЕВРАЗа всех уровней — от линейного персонала до руководства предприятий.

«Чистота начинается с каждого из нас, поэтому участие в субботниках мы рассматриваем как проявление социальной ответственности. Это общая задача и помощь городу в наведении порядка на территориях, где живут и работают наши сотрудники. Такие мероприятия становятся естественным продолжением стандартов культуры производства и экологической политики, принятых в компании», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.