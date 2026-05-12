В Нижнем Тагиле уличная гадалка обокрала 95-летнюю пенсионерку на 95 тысяч рублей

На днях в полицию обратились 95-летняя жительница ГГМ с заявлением о хищении денежных средств. Пожилая женщина сама передала крупную сумму незнакомке, которая ввела её в заблуждение.

Потерпевшая рассказала, что 5 мая она встретила на улице женщину 40-45 лет. Незнакомка подошла к пенсионерке и заявила, что на неё наложена порча. Она предложила свои услуги по снятию проклятия, и пожилая женщина согласилась впустить незнакомку в квартиру.

После проведения ритуала аферистка сообщила, что для завершения обряда необходимо провести дополнительные действия с деньгами. Пенсионерка достала из серванта 160 тысяч рублей и передала их женщине. После завершения «обрядов» незнакомка вернула деньги в сервант и сказала, что его нельзя открывать в течение девяти дней. Затем она сразу же покинула квартиру.

Проверив наличие денег, пенсионерка обнаружила, что 95 тысяч рублей пропали. Она поняла, что стала жертвой мошенничества.

Полицейские установили и задержали подозреваемую — 48-летнюю жительницу Красноуральска, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от действий этой женщины, обратиться в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. Островского, 7, или по телефону 102.