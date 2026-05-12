Пентагон начал публиковать данные о контактах с НЛО

8 мая 2026 года Министерство войны США обнародовало первую порцию рассекреченных материалов, касающихся неопознанных летающих объектов (НЛО). Документы доступны на официальном сайте Пентагона.

Первая подборка включает более 160 файлов, среди которых фотографии, видеозаписи и текстовые материалы. Среди них:

— Кадры с объектом, напоминающим американский футбольный мяч, снятые над Японией в 2024 году;

— Записи с загадочными огнями в небе над Луной, зафиксированные камерой посадочного модуля миссии «Аполлон-17» в 1972 году;

— Видеозаписи пролётов НЛО над Африкой в 2025 году и Грецией в 2023 году;

— Военные отчёты о «возможном небольшом НЛО» над Ираком в 2022 году и о «многочисленных вспышках или свете неизвестного происхождения» над Сирией в 2024 году.

В подборке также представлены фотографии Луны, сделанные во время миссии «Аполлон-12», на которых видны объекты, похожие на небольшие точки. В сопроводительном заявлении Пентагона говорится, что опубликованные материалы связаны с нераскрытыми делами, и правительство США не в состоянии сделать окончательных выводов о природе явлений из-за недостатка данных.

«Эти засекреченные документы долгое время вызывали обоснованные дискуссии, и теперь американский народ может увидеть их своими глазами», — подчеркнул министр обороны США Пит Хегсет.

Пентагон объявил о планах публиковать новые материалы каждые несколько недель по мере рассекречивания. В работе над документами участвуют Белый дом, офис директора национальной разведки, Министерство энергетики США, NASA и ФБР.

Президент США Дональд Трамп связал эту публикацию с программой Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (Президентская система раскрытия информации и отчётности о случаях встреч с НЛО). Он указал, что предыдущие администрации были недостаточно прозрачны в этом вопросе, и призвал граждан самостоятельно решать существует ли внеземная цивилизация.

Исследователи НЛО и уфологи отреагировали на публикацию сдержанно. Они отметили, что материалы не содержат новых доказательств существования внеземной жизни, а представленные изображения могут иметь прозаическое объяснение — от оптических иллюзий до заблудившихся метеозондов. Некоторые выразили опасения, что публикация без комментариев экспертов может способствовать росту конспирологических теорий.