Экономика меняется быстрее, чем бизнес-планы. Онлайн-репортаж АН «Между строк» с главного делового события месяца в Екатеринбурге — IV Всероссийского финансового форума «Финмаркет — 2026»

Доброе утро! Сегодня в Екатеринбурге стартует главное бизнес-событие месяца — IV Всероссийский форум о деньгах «Финмаркет — 2026» (18+). Об посвящён теме решений для бизнеса и инвестиций в условиях высокой ключевой ставки, нестабильного спроса и дефицита доступных денег.

Сегодня, 12 мая он пройдёт в ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2), завтра — 13 мая — на площадках креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) и молодёжного кластера «Салют» (ул. Толмачёва, 12).

На форуме выступят ведущие российские эксперты в сфере экономики и бизнеса, поделятся своим опытом и реальными кейсами.

Наталья Зубаревич (профессор МГУ) представит глубокий разбор региональной экономики: к чему готовиться бизнесу в ближайшие годы, какие отрасли сохраняют потенциал для развития и где искать точки роста в регионах. Игорь Рызов («Академия переговоров») научит защищать интересы компании в сложных сделках и забирать контракты у крупных игроков без потери маржи. Максим Шеин (БКС, «Россия 24») и Назар Щетинин («Вредный инвестор») помогут сформировать инвестиционную стратегию и заставить капитал работать при высокой ставке. Представители «Студии Артемия Лебедева» расскажут о том, как визуальная стратегия бренда напрямую конвертируется в продажи. Илья Обабков (ректор УрФУ) расскажет о новой системе образования и соответствие вызовам рынка. Зоя Стрелкова (АРБ Про) — где искать ликвидность и прибыль в условиях «жадного» рынка.

Специальный гость, олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделится опытом сохранения фокуса и эффективности в условиях высокого давления.

Также на форуме предложат конкретные инструменты роста: где взять деньги (финтех-сервисы и доступные инструменты финансирования для бизнеса в 2026 году); маркетинг в новых реалиях (лидогенерация и работа с трафиком в ВК, Max и охватных соцсетях); внешние рынки (как укрепить бренд и продавать за рубеж с господдержкой).

Участники форума смогут получить комплексный аудит своих стратегий: от региональных сценариев до рабочих связок в маркетинге и управлении финансами. Такая экспертиза обычно стоит сотни тысяч рублей.

Организаторы «Финмаркета — 2026»: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»), правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга. Генеральный партнёр — «Контур».

Журналисты агентства новостей «Между строк» будут работать на форуме, собирая для вас самые интересные детали, лайфхаки спикеров и ценные мысли. Следите за «денежным» форумом вместе с нашей онлайн-трансляцией.

16:18, 12 мая.

16:11, 12 мая.

Последний спикер в главном зале сегодня — менеджер направления по продуктам торгового финансирования и факторинга Уральского банка ПАО Сбербанк Кристина Тумакова.

16:05, 12 мая.

Синий зал. Следующий спикер — руководитель направления по развитию цифровых решений и сервисов МР «Урал» T2 Роман Цыкало. Тема его выступления: «Возможности и риски в 2026: технологии телекома для бизнеса».

15:54, 12 мая.

Главный зал. Следующий спикер — коммерческий директор АО «Доля роста» Валерий Богинский. «Доверие — главный актив в бизнесе и конкурентное преимущество компаний. Сейчас весь мир вступил в изолированность. Все развивающиеся страны испытывают кризис доверия. Невозможно принимать взвешенные решения, везде fake news. В связи с этим происходит перенос доверия на надежных справедливых посредников, которые уважают обе стороны и выполняют роль гаранта соблюдения интересов. В качестве таких посредников выступают инвестиционные платформы».

15:48, 12 мая.

Цифровые финансовые активы (ЦФА)

— это цифровые версии финансовых инструментов; цифровые права, хранящиеся в блокчейне, которые российское законодательство выделяет в отдельный класс финансовых инструментов.



ЦФА — простой вход на рынок капитала для компаний, которые раньше не выпускали облигации.



В России рынок ЦФА регулируется

Федеральным законом № 259-ФЗ.

15:36, 12 мая.

О цифровом рубле:



— Возможность широкого использования цифрового рубля появится уже с сентября 2026 года.

— Особенность цифрового рубля в том, что в сделке участвуют только отправитель и получатель денежных средств. Кредитные организации исключены из процесса.

— Цифровой рубль используется только для платежей и переводов. Ими, к примеру, нельзя взять кредит.

— Для перехода на цифровой рубль нужно волеизъявление гражданина. Просто так стипендии, пенсии или зарплаты платить цифровыми рублями не будут.

— Вся информация о переводах защищена банковской тайной за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

15:32, 12 мая.

В главном зале начальник Управления корпоративных отношений Уральского ГУ Банка России Наталья Баданова рассказала как использовать долговые инструменты привлечения финансирования. «Нужно всегда думать о выходе на IPO в будущем. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

15:26, 12 мая.

Студент третьего курса Нижнетагильского горно-металлургического колледжа Максим Соколовский приехал на Финмаркет за знаниями.

15:14, 12 мая.

Рынок облигаций в цифрах от руководителя направления департамента по работе с эмитентами ПАО Московская Биржа Анатолия Назарука.

15:10, 12 мая.

Предпринимательница из Нижнего Тагила Александра Пресьян поделилась своими впечателниями от форума.

15:08, 12 мая.

Следующий спикер — директор по управлению продажами банка УБРиР Евгений Подорванов делится с гостями Финмаркета тем, как банк оценивает клиентов. «Ключевой момент для банков — это всегда финансовое положение. Никто не хочет реализовывать недвижимость. Банк хочет, чтобы клиент взял деньги и отдал их в срок».

14:53, 12 мая.

Ирина Екимовских: «Кредит делает компанию сильнее, если он финансирует рост бизнеса, покрывает потребность в росте оборотного капитала, используется для инвестиционного проекта. Нельзя брать кредит, если бизнес убыточный. Давайте брать кредит для финансирования роста, а не бардака в бизнесе».

14:51, 12 мая.

14:42, 12 мая.

Главный зал. Первый спикер кейса «Ищем деньги» — основатель и директор аудиторско-консалтинговой группы «Капитал» Ирина Екимовских.

14:18, 12 мая.

Наталья Зубаревич: «Самая проблемная ситуация в бюджетах регионов. В Свердловской области — быстрый рост расходов, особенно на социальную политику (22% от всех расходов)».

14:04, 12 мая.

Наталья Зубаревич: «После 2027 будут ловить страшно тех, кто устроен самозанятым, а в реальности работает на одну компанию. Сейчас из самозанятых только для четверти это основной доход».

13:59, 12 мая.

Наталья Зубаревич: «Стоимость рабочей силы перестанет расти тогда, когда экономика замедлится, а она уже замедляется. Помогут ли иммигранты? Для ЕВРАЗа нет проблем набрать работников хоть с Марса, а для малого бизнеса это большие проблемы».

13:56, 12 мая.

13:51, 12 мая.

Тезисы о перспективах развития российской промышленности от Натальи Зубаревич.

13:42, 12 мая.

Наталья Зубаревич: «Инвестиции в 2025 году затухли. Инвестировать можно за счёт собственных средств предприятий, за счёт муниципальных средств, а также за счёт кредитов. На долю последних в Свердловской области приходится 26%, что означает большие риски для бизнеса».

13:38, 12 мая.

Своё выступление начала профессор МГУ, ведущий в России эксперт по региональной экономике Наталья Зубаревич. Кейс «Ищем возможности». В зале — аншлаг.





13:22, 12 мая.

Участники могут посетить выставку продуктов и сервисов для бизнеса. На площадке представлены компании и организации, которые консультируют по профильным направлениям.



13:15, 12 мая.

У стенда Почты России можно бесплатно взять открытки, подписать и бесплатно отправить по России. Кто знает, анекдоты про ПР ещё актуальны?

13:05, 12 мая.

В соцсетях появились первые отзывы о форуме:

«Сегодня я на Финмаркете 2026 в "Космосе" в Екатеринбурге. Здесь обсуждают финансы, инвестиции, цифровизацию и развитие бизнеса. Я самозанятая, так что особенно смотрю темы про финансирование: налоги, где взять деньги для фриланса и малого бизнеса. Мой интерес к разным сферам помогает развивать дело. Когда знаешь много разного, находишь связи: маркетинг, оптимизация работы. Это даёт идеи для роста проектов и партнёров. Хожу на такие события, чтобы быть в курсе и применять на практике, чтобы вовремя реагировать на изменения рынка», — написала гостья мероприятия Наталья Березина.

12:55, 12 мая.

Время немного передохнуть и перекусить. На форуме работают точки с горячим кофе и бутербродами. Но если вам нужно что-то посерьёзнее, то можно успеть сбегать в кафешку по соседству.

12:27, 12 мая.

Алексей Ягудин: «Для того, чтобы заниматься инвестициями, необходимы специальные знания».

12:08, 12 мая.

«Для меня самое главное — это, во-первых, желание, во-вторых — образование. Я буду постоянно к этому возвращаться, потому что очень многие проблемы, в том числе и мои проблемы в бизнес-индустрии, в которую я влезал, связаны с нехваткой знаний и с тем, что нужно правильно распределять своё жизненное внимание на определённые аспекты», — считает Алексей Ягудин.

11:45, 12 мая.

На сцене Олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Тема его выступления: «Между спортом и шоу-бизнесом. Что взять с собой?»

11:41, 12 мая.

11:35, 12 мая.

«Ценовые ожидания бизнеса в апреле почти не изменились, ожидаемые темпы прироста цен продолжили снижаться», — сказал начальник отдела регионального экономического анализа Экономического управления Уральского ГУ Банка России Константин Юрченко.

11:32, 12 мая.

11:09, 12 мая.

Ректор УрФУ Илья Обабков: «ИИ можно поручить создание чек-листа на запрещенные слова, контекст и прочее. Так вы можете получить сотрудника-стажера, который сам себя может проверять. Но всё, что очень важно и связано с большой ответственностью, должно проверяться человеком».

10:58, 12 мая.

Ректор УрФУ Илья Обабков: «Все хотят заработать очень быстро, но, как гласит японская пословица, быстро это медленно, но без перерывов».

10:53, 12 мая.

Пресс-подход замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, главы Екатеринбурга Алексея Орлова и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

10:47, 12 мая.

Директор Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев рассказал, зачем он участвует в работе Финмаркета.

10:40, 12 мая.

Начались выступления спикеров. Главный инвестиционный стратег БКС Максим Шеин: «Моя мечта, чтобы во всём мире говорили, что в России помешались на инвестициях».

10:35, 12 мая

Тагильчане отправились на Финмаркет на трансфере, организованном нижнетагильским центром «Мой бизнес». Во время поездки настроение участникам создавал ведущий Данил Цыпушкин: в игровой форме тагильчане знакомились друг с другом, общались и отвечали на вопросы о своей профессии и бизнесе.

10: 20, 12 мая.

На втором этаже традиционно разместилась выставка компаний-партнёров Финмаркета, которые консультируют по вопросам бизнес-решений.

10:15, 12 мая.

На Финмаркет приехали гости более чем из 50 регионов страны, зарегистрировались более 8000 участников.