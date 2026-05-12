Тагильские врачи успешно прооперировали 99-летнего мужчину с переломом шейки бедра

Врачи Демидовской городской больницы Нижнего Тагила буквально подняли на ноги 99-летнего участника Великой Отечественной войны. Фронтовик поступил в медучреждение с переломом шейки бедра — травмой, которая в этом возрасте лечится очень тяжело.

Опытные врачи травматологи-ортопеды Дмитрий Карлов и Иван Смирнов провели остеосинтез бедра: операцию по восстановлению целостности кости с фиксацией отломков металлическими конструкциями (штифты, пластины, винты) под общим наркозом.

«В девяносто девять лет цели простые — не быть обузой и встретить вековой юбилей в движении», — признался пациент.

В настоящее время ветеран восстанавливается после хирургического вмешательства в травматологическом отделении больницы под наблюдением медиков.