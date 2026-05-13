Что вкуснее: «Тагильский розан» или «Демидовская уха»? Нижний Тагил на неделю стал площадкой для съёмок гастрономического шоу «Повара на колёсах» (12+)

В Нижнем Тагиле с 7 по 9 мая проходили съёмки кулинарного тревел-реалити Первого канала «Повара на колёсах». В рамках проекта звёздные шеф-повара Антон Ивницкий и Эдуард Погосов посетили эко-индустриальный парк «Старый Демидовский завод», поднялись на Лисью гору и познакомились с другими достопримечательностями и традициями города. Кроме того, они попробовали блюда местной кухни и устроили гастрономический баттл в парке имени Бондина.

По правилам шоу, два шефа элитных ресторанов путешествуют по городам России на фудтраке. В каждом новом месте они создают авторские блюда из локальных продуктов, найденных во время гастрономической разведки, а жители города выбирают, чья работа лучше передаёт его атмосферу и характер.

Сразиться за одобрение вкусовых сосочков жителей Нижнего Тагила приехали:

Антон Ивницкий — основатель и владелец компании abcResto. Московской публике он известен по проектам Ragout и LavkaLavka. Проходил обучение и стажировки в Испании.

Эдуард Погосов — совладелец консалтинговой компании abcResto и бренд-шеф ресторанов «Этери». Обучался у французского шеф-повара Эрика Ле Прово в ресторане Carre Blanc.

Антон Ивницкий приготовил для тагильчан «Тагильский розан», а Эдуард Погосов — «Демидовскую уху».

Имя победителя зрители узнают только в сентябре — именно тогда выпуск выйдет в эфире Первого канала.