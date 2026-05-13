Хозяин собаки, покусавшей ребёнка в садах под Нижним Тагилом, заплатит 80 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел дело о компенсации морального вреда, причиненного девятилетней девочке. Установлено, что в августе 2025 года ребёнок находился на территории коллективного сада. В этот момент из остановившегося автомобиля была выпущена собака, которая подбежала к девочке, укусила её в плечо, затем повалила на землю и укусила ещё раз.

При этом хозяин собаки, не предприняв никаких мер помочь пострадавшей, посадил животное в машину и уехал. Из-за истечения сроков давности к административной ответственности он привлечён не был. После инцидента девочке оказали экстренную медицинскую помощь. Впоследствии она прошла стационарное лечение и курс профилактической вакцинации. Мать ребёнка подала иск к хозяину собаки, требуя компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей, так как считала, что происшествие нанесло не только физические, но и психологические травмы.

В ходе судебного разбирательства стороны достигли мирного соглашения. Размер компенсации был снижен до 80 тысяч рублей. Суд проверил условия мирового соглашения и признал их соответствующими законодательству, не нарушающими права других лиц. В итоге суд утвердил соглашение, производство по делу было прекращено, сообщает пресс-служба суда.