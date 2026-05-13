Замешанный в деле об угрозах братьям Федореевым, депутат ЗакСО от Нижнего Тагила Вячеслав Малых заявился на праймериз «Единой России»

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Вячеслав Малых зарегистрировался на праймериз (предварительное голосование) «Единой России» по выборам в ЗакСО по Ленинской Нижнего Тагила территориальной группе.

Напомним, ранее, мандатная комиссия Заксобрания рассмотрела обращение брата директора Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергея Федореева — предпринимателя Юрия Федореева по поводу угроз со стороны депутата ЗакСО Вячеслава Малых и рекомендовала ему «воздержаться от действий, компрометирующих его, свердловский парламент и избирателей».

В конце октября 2025 года Юрий Федореев отправил обращения генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, полпреду президента в УрФО Артёму Жоге, губернатору Свердловской области Денису Паслеру, председателю ЗакСО Людмиле Бабушкиной и уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой в связи с угрозами со стороны депутата ЗакСО Вячеслава Малых.

В конце октября 2024 года директор Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев обратился в полицию Нижнего Тагила с заявлением, в котором рассказал, что Вячеслав Малых высказывал в его адрес угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

В начале октября 2025 года Сергей Федореев обратился в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве со стороны Вячеслава Малых.

Экс-директору «Тагильского холодильника» придётся соперничать со своим нынешним коллегой, депутатом ЗакСО Михаилом Ершовым и бывшим главным полицейским Нижнего Тагила полковником Ибрагимом Абдулкадыровым.