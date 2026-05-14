На праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 зарегистрировался первый участник СВО

На предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам в Государственную думу РФ по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 зарегистрировался участник СВО Артём Козиянчук. Он стал первым участником специальной военной операции среди других кандидатов, заявившихся на праймериз по этому округу.

Артём Козянчук окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской федерации (РАНХиГС), Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Международный юридический институт». В настоящее время работает водителем.

Ранее, на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 зарегистрировалась первая женщина — помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Дарья Пономарёва.

Также конкурентами Артёма Козянчука на предварительном голосовании станут действующий депутат ЗакСО Алексей Свалов, депутат Нижнетагильской городской думы Дмитрий Костенников и самозанятый Павел Половинкин.

Напомним, что последний день подачи заявлений для регистрации на праймериз — 14 мая.