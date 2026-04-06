На праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 зарегистрировался ещё один кандидат

06.04.2026 17:21
На праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 зарегистрировался ещё один кандидат

На предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам в Государственную думу IX созыва по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 зарегистрировался ещё один кандидат. Им стал самозанятый Павел Половинкин.  

Павлу 54 года, он имеет высшее образование, в 2013 году окончил бакалавриат Российского государственного гуманитарного университета. 

Напомним, ранее депутат городской думы Нижнего Тагила Дмитрий Костенников первым зарегистрировался на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172.

Фото: сайт праймериз «Единой России»
