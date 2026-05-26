В Нижнем Тагиле два автомобиля столкнулись на перекрёстке, проехав на красный свет

Накануне вечером на перекрёстке улиц Газетной и Первомайской рядом с Центром занятости населения, произошло серьёзное ДТП. В результате аварии одна из легковушек проломила забор и вылетела на тротуар и врезалась в столб.

«Вчера около 21:30, находясь дома, я услышала громкий хлопок. В это время у меня играла музыка, поэтому сразу понять, что произошло, было сложно. Сначала испугалась и подумала: “Не дай бог, БПЛА”. Выглянула в окно, но не заметила ни дыма, ни каких-либо повреждений, поэтому продолжила заниматься своими делами. Спустя несколько минут послышались сирены служебных машин, а позже мне сообщили, что рядом произошло ДТП», — рассказала АН «Между строк» жительница дома, рядом с которым произошла авария.

Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 28-летний водитель LADA Priora двигался по улице Первомайской и на перекрёстке с улицей Газетной проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с Hyundai Creta под управлением 25-летнего мужчины, который ехал по улице Газетной со стороны Островского в направлении Пархоменко. По данным ГАИ, водитель иномарки также выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир LADA Priora. Водитель получил ушиб мягких тканей головы, после осмотра медиками в больнице был отпущен домой. 28-летний пассажир получил более серьёзные травмы — ушиб головного мозга и малое субарахноидальное кровоизлияние в правой теменной области. Его госпитализировали в ЦГБ № 1.