В Нижнем Тагиле прораб отсудил у работодателя 2,5 млн рублей за задержку зарплаты

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению тагильчанина о нарушении его трудовых прав со стороны компании «Гамма Плюс». По словам заявителя, работодатель не оформил с ним трудовые отношения должным образом и не выплачивал зарплату.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что заявитель в период с апреля 2023 года по июль 2024 года состоял в трудовых отношениях с ООО “Гамма Плюс” в должности прораба. Перед началом трудовой деятельности руководителем данной организации с мужчиной были согласованы в устном порядке трудовые обязанности, режим работы и условия оплаты труда, на которые заявитель согласился. Местный житель исполнял свои обязанности надлежащим образом, прогулы не допускал. При этом за весь период работы мужчине заработная плата не выплачивалась, в связи с чем перед ним образовалась задолженность по оплате труда в размере свыше 1,3 млн рублей», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Дзержинского района в интересах мужчины направила в суд исковое заявление к «Гамма Плюс» об установлении факта трудовых отношений, взыскании заработной платы, а также взыскании компенсации за задержку выплаты зарплаты.

На основании представленных по делу доказательств, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора, обязав работодателя выплатить заявителю задолженность по заработной плате и компенсацию за задержку её выплаты на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.