В Нижнем Тагиле 66-летняя пенсионерка до смерти избила сожителя 

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 66-летней тагильчанке, которая обвинялась по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

«Суд установил, что в декабре 2024 года подсудимая распивала спиртное со своим сожителем. Между ними произошёл конфликт. Потерпевший обвинил женщину в краже и нанёс ей несколько ударов по лицу. После этого подсудимая толкнула мужчину, от чего тот упал и ударился головой о пол, а затем нанесла ему не менее трёх ударов ногой по голове. Потерпевший был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и спустя несколько недель скончался в больнице», — сообщает пресс-служба суда.

В судебном заседании женщина вину не признала и утверждала, что потерпевшего избил неизвестный мужчина в красной кепке и розовых перчатках, ворвавшийся в квартиру. Однако суд признал эту версию несостоятельной. При этом были оглашены признательные показания подсудимой, данные в ходе предварительного следствия, где она подробно описала обстоятельства конфликта.

Суд признал смягчающими обстоятельствами противоправное поведение потерпевшего, который первым применил насилие, а также тот факт, что подсудимая вызвала скорую помощь. В качестве отягчающего обстоятельства суд учёл особо опасный рецидив преступлений: ранее женщина уже была судима за убийство.

Дзержинский районный суд назначил пенсионерке наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.





