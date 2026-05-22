В Нижнем Тагиле задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков

В минувшую среду в Нижнем Тагиле был задержан подполковник Артур Белых, возглавляющий отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Нижнетагильское», пишет Е1 со ссылкой на несколько независимых источников.

«Скорее всего, это связано с бандитами из группировки “Фортуна”, лидеров которой задержали ранее. Вероятно, кто-то из них дал на него показания, что он их крышевал. Офицер был на хорошем счету, показывал очень высокую раскрываемость по наркотикам. По предварительной информации, сейчас его подозревают в тяжких преступлениях: убийстве, крышевании проституции, организации преступного сообщества», — сообщил один из собеседников издания.

По информации СМИ, органами предварительного расследования Белых обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём с использованием служебного положения), пунктом «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности).

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Белых до 15 июня.

Напомним, в начале апреля 2026 года СК возбудил уголовное дело в отношении пятерых бывших участников ОПГ «Фортуна» из Нижнего Тагила.