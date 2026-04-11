СК возбудил уголовное дело в отношении пятерых бывших участников ОПГ «Фортуна» из Нижнего Тагила

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении пятерых местных жителей. В зависимости от их роли, они подозреваются в создании преступного сообщества и участии в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Одному из них также предъявлено обвинение в умышленном убийстве двух человек (п. «з» ст. 102 УК РСФСР) и покушении на убийство (ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР), совершённых в 1994 году. По информации АН «Между строк», речь идёт о трёх мужчинах и двух женщинах — жителях Нижнего Тагила.

По версии следствия, житель города Нижнего Тагила вместе с подельниками создал преступное сообщество. В период с 1997 года участниками ОПГ был совершён ряд преступлений: вымогательства, организация занятия проституцией (в том числе с участием несовершеннолетних). Преступная группа действовала до момента пресечения её деятельности правоохранительными органами — задержания и ареста её лидеров в ноябре 2025 года.

Кроме того, по версии следствия, один из фигурантов причастен к убийству местного криминального авторитета по прозвищу Рыбак (друг воров в законе Каро и Трофы) и его охранника на набережной Тагильского пруда в августе 1994 года. Сообщалось, что тогда у преступления была свидетельница, давшая показания, однако расследование завершено не было.

«Выявить факты преступной деятельности фигурантов удалось в результате работы межведомственной рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет в ходе мероприятий, проведённых следователями и криминалистами регионального СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России, а также региональных управлений ФСБ и МВД. Проведены осмотры мест происшествия, предметов и документов, обыски по местам жительства фигурантов, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление возможных соучастников преступного сообщества и других эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Напомним, в начале ноября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения бывшему главе тагильской ОПГ «Фортуна» Олегу Ануфриеву по обвинению в убийстве двух человек в августе 1994 года (п. «з» ст. 102 УК РСФСР). В 1990-е годы ОПГ «Фортуна» считалась самой мощной группировкой Нижнего Тагила.