Четыре тагильских спортсмена вошли в состав сборной России по гребному слалому

Четыре спортсмена Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» вошли в состав сборной России по гребному слалому. Об этом стало известно по итогам заседания тренерского штаба сборной, когда были объявлены предварительный основной и резервный составы для участия в предстоящих международных соревнованиях.
На этапе Кубка мира в Аугсбурге и чемпионате мира в Оклахоме выступят: в мужском каноэ Александр Харламцев и Дмитрий Храмцов; в гонке каякеров — Ростислав Ронжин.
Андрей Дьячков выступит на первенстве Европы в двух возрастных категориях — до 18 и 23 лет в гонке каякеров.
Этап Кубка мира в Аугсбурге (Германия) пройдёт 12-14 июня. Чемпионат мира в Оклахоме (США) — 20-25 июля.
Первенство Европы до 18 и 23 лет в Эпинале (Франция) — 6-9 августа.