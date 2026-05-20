Четыре тагильских спортсмена вошли в состав сборной России по гребному слалому

20.05.2026 14:44
Четыре спортсмена Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» вошли в состав сборной России по гребному слалому. Об этом стало известно по итогам заседания тренерского штаба сборной, когда были объявлены предварительный основной и резервный составы для участия в предстоящих международных соревнованиях.

На этапе Кубка мира в Аугсбурге и чемпионате мира в Оклахоме выступят: в мужском каноэ Александр Харламцев и Дмитрий Храмцов; в гонке каякеров — Ростислав Ронжин.

Андрей Дьячков выступит на первенстве Европы в двух возрастных категориях — до 18 и 23 лет в гонке каякеров.

Этап Кубка мира в Аугсбурге (Германияпройдёт 12-14 июня. Чемпионат мира в Оклахоме (США— 20-25 июля.

Первенство Европы до 18 и 23 лет в Эпинале (Франция— 6-9 августа.

 

СШОР «Уралец»
