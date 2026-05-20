В Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Серова и Красноармейской произошло ДТП

Накануне утром в Нижнем Тагиле на пересечении улиц Серова и Красноармейской произошло ДТП.

«Водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь со стороны улицы Первомайской в сторону улицы Красноармейской, при повороте налево, в нарушение требований дорожного знака, на улицу Красноармейскую, столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, которая двигалась в прямом направлении со стороны улицы Островского», — сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила паблику «Инцидент Нижний Тагил».

В результате ДТП 40-летняя женщина, находившаяся за рулём Skoda Fabia, получила травмы различной степени тяжести. Ей назначено амбулаторное лечение.