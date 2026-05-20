На Вагонке в ГСК «Жигули», где 8 мая произошёл серьёзный пожар из-за старых шин, люди вновь стали бросать покрышки на недавно сгоревшую контейнерную площадку

На Вагонке, в гаражно-строительном кооперативе (ГСК) «Жигули», где недавно случился серьёзный пожар — сгорела контейнерная площадка возле которой было накидано много старых автомобильных шин, люди вновь стали оставлять использованные покрышки на этой же площадке. Об этом АН «Между строк» рассказал наш читатель Юрий, который является владельцем гаража в ГСК.

«Прошло меньше двух недель с момента пожара, а здесь, рядом с контейнерами, снова появились старые покрышки. Причём эта площадка уже не первый раз полностью сгорает именно из-за того, что горели автомобильные шины», — делится Юрий.

По его словам, порядок на площадке навели быстро, поставили новые контейнеры, вывезли мусор после пожара. И почти сразу же кто-то снова стал таскать сюда старые шины и другой негабаритный мусор.

«В прошлый раз пожар едва не захватил крайние гаражи, горело очень сильно. И людям, похоже, наплевать на то, что кто-то может пострадать, лишиться имущества. Выкинул покрышки и делов не знаю», — возмущается наш собеседник.