В Нижнем Тагиле автовандалы вновь сломали шлагбаум на улице Тагилстроевской (ВИДЕО)

Шлагбаум у дома № 1 на Тагилстроевской вновь стал жертвой вандалов. Если в ночь на 11 мая его сломал «карате-пацан» ради хайпового видео, то на этот раз причиной стала попытка попасть во двор. На кадрах видно, как легковой автомобиль подъезжает к шлагбауму, после чего пассажир выходит из машины, руками поднимает конструкцию, поворачивается к камере видеонаблюдения и показывает двумя руками неприличные жесты. После такого подъёма шлагбаум перестал работать и остался в открытом положении.

«Самое обидное, что мы буквально только-только его отремонтировали после выходки малолетних тиктокеров, отрабатывающих приёмчики карате на нашем шлагбауме для своего ролика, и вот опять напасть. Люди, ну когда вы научитесь быть людьми?! Когда вы научитесь понимать, что если территория огорожена шлагбаумом, то проезда туда НЕТ!!! Вам бы понравилось, если бы кто-то незваный пришёл к вам домой и сломал калитку или входную дверь? По сути, это то же самое... Давайте уже научимся уважать чужую собственность и чужой труд. А попавшим на запись камер видеонаблюдения предлагаем обратиться в наше “УК ЖЭУ-1”, расположенное по проспекту Октябрьский, 1, с целью починить выведенный из строя шлагбаум или возместить нам расходы на его починку. В противном случае записи с камер видеонаблюдения и заявление от пострадавших жильцов будут переданы в полицию. Думаем, в интересах хулиганов не доводить дело до полиции и попытаться мирно всё с нами решить», — рассказал подписчик группы «ЧП Нижний Тагил».



