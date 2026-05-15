В Нижнем Тагиле разыскивают владельца Ордена Отечественной войны. Награда была обнаружена в праздничные дни на улице вблизи Дома детского творчества Тагилстроевского района (ранее ДК «Огнеупорщик»).

Поскольку орден имеет уникальный номер, его вернут законному владельцу только при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право собственности (например, орденской книжки и приказа о награждении с указанием номера).

За дополнительной информацией можно обратиться в читальный зал Нижнетагильского городского исторического архива по телефону: 8 (3435) 25-77-85, спросить Наталью Евгеньевну Злобину.