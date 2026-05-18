В посёлке Висим завершили капитальный ремонт Общей врачебной практики

В минувшую пятницу, 15 мая, в посёлке Висим муниципального округа Горноуральский после капитального ремонта открылась модернизированная общая врачебная практика (ОВП). В обновлённом здании разместились амбулаторная служба и дневной стационар. Как сообщает ИСР «Здоровье уральцев», медицинскую помощь здесь получают 1115 взрослых и 167 детей, проживающих в Висиме, а также в деревнях Большие Галашки и Харёнки.

Капитальный ремонт ОВП начался 1 марта 2025 года. Необходимость реконструкции была связана с высокой степенью износа здания: его конструктивные элементы устарели на 67%. Работы выполнены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Стоимость ремонтного ремонта составила 40 млн рублей, из которых 18 млн рублей поступило из федерального бюджета. Дополнительно на закупку оборудования и мебели направлено более 4 млн рублей.

«Россия сильна своими деревнями, сельские жители — опора нашей страны. Поэтому, конечно же, в фокусе особой заботы губернатора Свердловской области находится именно сельское здравоохранение. Висим — крупный посёлок, в нём летом проживает до 5 тысяч человек. Я рада, что здесь получился качественный капитальный ремонт, он ничем не уступает обновлениям, которые мы проводим в столице региона», — отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Одноэтажное здание 1968 года постройки площадью более 340 квадратных метров полностью модернизировано. Строители обновили конструктивные элементы и инженерные сети, благодаря перепланировке помещений расширили пространство, сделали отдельные входы для взрослого и детского отделений, а также служебный вход для сотрудников. Также выполнены кровельные работы, усилена кирпичная кладка, сделана гидроизоляция отмостки, обновлён фасад, заменены инженерные системы, окна, двери, системы связи и сигнализации.



Общая врачебная практика полностью укомплектована персоналом: в штате подразделения работают семейный врач, фельдшер и две медицинские сестры.

«Здесь есть абсолютно всё, что относится к первичной врачебной помощи. И я думаю, что в такие условия у нас могут приезжать и узкие специалисты, так как Висим достаточно далеко расположен от Нижнего Тагила. Мы рассмотрим вариант организации выездной консультативной помощи профильных врачей на базе обновлённого подразделения», — добавила глава ведомства.

В здании есть просторные зоны ожидания, действует электронная очередь, создана доступная среда. На прилегающей территории установлено энергоэффективное светодиодное освещение и малые архитектурные формы.