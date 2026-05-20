В Нижнем Тагиле личный приём проведёт заместитель руководителя следственного управления СК России по Свердловской области

В пятницу, 22 мая, с 12:00 до 13:00, заместитель руководителя следственного управления СК России по Свердловской области, полковник юстиции Алексей Невгад, проведёт выездной личный приём граждан в следственном отделе по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила по адресу: проспект Мира, 56.

Вопросы, которые можно будет обсудить, касаются проверок и расследований уголовных дел, проводимых сотрудниками СКР по Свердловской области в Нижнем Тагиле и муниципальном округе Горноуральский.

Граждане смогут обратиться с вопросами о проведении проверок и расследований уголовных дел, относящихся к подследственности Следственного комитета РФ. Это могут быть обращения по поводу тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности, таких как преступления против личности, а также обращения, касающиеся действий (или бездействия) медицинских работников, фактов невыплаты заработной платы и преступлений среди несовершеннолетних.

При соблюдении указанных условий принимаются обращения с предложениями, заявлениями и просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также жалобы на действия (или бездействие) и решения следователей и руководства следственного отдела СУ СКР по Свердловской области. Также можно подать обращение по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Для участия в приёме требуется предварительная запись. Для этого необходимо позвонить по телефонам: 8(343)297-71-69, 8(343)297-71-72, 8(343)297-71-73 (отдел по приёму граждан и документационному обеспечению областного СУ СКР) или оставить контактную информацию на сайте регионального следственного управления в разделе «Интернет-приёмная» http://sverdlovsk.sledcom.ru/references.

Для участия в личном приёме необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также, если присутствует представитель, документ, подтверждающий его полномочия. Также потребуется заявление, в котором изложена суть вопроса, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения. Необходимо предоставить результаты предыдущего рассмотрения вопроса государственными органами, включая правоохранительные и судебные органы, а также органы местного самоуправления.