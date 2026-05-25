Женщина подала в суд на АО «Тагилдорстрой» за сломанную из-за гололёда ногу

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по гражданскому делу в отношении АО «Тагилдорстрой».

В январе 2025 года тагильчанка Людмила переходила дорогу по пешеходному переходу на Октябрьском проспекте и упала, поскользнувшись на наледи. Из-за сильной боли подняться женщина смогла только при помощи неравнодушных прохожих. Результатом падения стал закрытый перелом правой голени, который требовал длительного лечения, в том числе наложение гипса, из-за которого пострадавшая не могла вести привычный образ жизни.

Людмила сочла, что местные власти не исполняют обязанности по поддержанию дорог в надлежащем состоянии. В связи с этим она обратилась в суд с иском к администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила и попросила взыскать компенсацию морального вреда, расходы на лечение и судебные расходы.

В суде представитель районной администрации требования истца не признал, заявив, что содержание дорог не входит в их компетенцию, а представители администрации города и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» уточнили, что вся ответственность возложена на АО «Тагилдорстрой» в соответствии с муниципальным контрактом.

При этом в АО «Тагилдорстрой» сообщили, что все работы в рамках контракта выполняются только по заявкам, которых в этом случае не было. Там же указали на отсутствие доказательств наличия наледи на пешеходном переходе и несоответствие требований истца объёму нарушенного права.

Суд установил, что падение Людмилы попало на записи камер уличного видеонаблюдения. На кадрах было видно гололёдицу и отсутствие обработки участка дороги реагентами. Кроме того, было установлено, что на этой дороге, владельцем которой является администрация Нижнего Тагила, в рамках муниципального контракта АО «Тагилдорстрой» в январе 2025 года производило неоднократную обработку от наледи, за исключением даты инцидента.

В итоге Тагилстроевский районный суд удовлетворил иск пострадавшей и взыскал с АО «Тагилдорстрой» в пользу Людмилы компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходы на лечение и судебные расходы оплате услуг представителя. Общая сумма взыскания составила более 250 тысяч рублей.

Ответчик решение суда обжаловал, и в законную силу оно не вступило.