Студента-хакера из Нижнего Тагила будут судить за продажу троянов

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 19-летнего учащегося местного техникума. Его обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносных программ с корыстной целью (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

По данным следствия, будущий электромонтёр и начинающий разработчик увлёкся киберпреступностью в 2023 году. Он записался на онлайн-курсы по Python и начал изучать вредоносные программы.

В марте того же года обвиняемый разместил в социальной сети объявление о продаже компьютерных вирусов. Цены варьировались от 500 до 3000 рублей. Однако интерес к его «кибероружию» оказался невысоким — за год ему написали всего 4–5 человек, но реальных покупателей так и не нашлось.

Через год на объявление откликнулся сотрудник ФСБ, который в рамках оперативно-розыскных мероприятий попросил продать ему программу для кражи паролей и данных. Студент согласился и загрузил архив в «Облако», предоставив ссылку и пароль «покупателю». За свою «разработку» он получил 5000 рублей на карту.

Экспертиза установила, что файлы являются полноценными вредоносными программами. Одна из них предназначена для кражи логинов, паролей и слежки за пользователем, другая — для удаленного управления компьютером и перехвата данных с клавиатуры.

Молодой человек полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и написал явку с повинной. Поскольку на момент совершения преступления он был несовершеннолетним, слушание по делу будет проходить в закрытом режиме в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.