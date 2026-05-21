«Праздник для тех, кто создаёт экономику города». В Нижнем Тагиле состоится импровизационное бизнес-шоу ко Дню российского предпринимательства

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» состоится импровизационное шоу по случаю Всероссийского дня предпринимательства.

«Это не стандартная встреча — это праздник для тех, кто создаёт экономику города! В программе — поздравления от почётных гостей, торжественное награждение представителей бизнес-сообщества, кофе-брейк и специальное выступление от хедлайнеров из Москвы — “Каяк шоу”», — отмечают организаторы события.

«Каяк шоу» (16+) — это не просто концерт, а современный музыкально-импровизационный проект, где живой звук, юмор и общение с залом превращаются в настоящее шоу без сценария и шаблонов.

«Представьте атмосферу “Вечернего Урганта“, “Студии СОЮЗ” и шоу “Импровизация” — всё это соединяется в одном ярком выступлении. Предприниматели Нижнего Тагила станут не зрителями, а полноценными участниками: истории из бизнеса, идеи, эмоции и даже случайные реплики превратится в музыкальные номера и импровизации прямо на сцене», — говорят в центре «Мой бизнес».

Также в программе будет «Битва мнений» на тему «Естественный интеллект: человек или нейросеть?»

Праздник для предпринимателей состоится 26 мая в Нижнетагильском центре «Мой бизнес», проспект Мира, 2а. Начало сбора гостей в 10:30. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».