Суд признал незаконными тарифы на вывоз мусора в Нижнем Тагиле

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге признал недействующими тарифы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «Рифей», установленные на 2025 и 2026 годы. Согласно решению, Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области предстоит заново рассчитать стоимость обращения с ТКО для северной зоны региона с центром в Нижнем Тагиле.

История началась с того, что индивидуальный предприниматель и действующий депутат гордумы Краснотурьинска Василий Седельников обратился в Свердловский областной суд с иском к РЭК. После того как суд первой инстанции признал тарифы законными, бизнесмен обратился с апелляцией во Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Позицию народного избранника в процессе поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В феврале 2026 года апелляционная инстанция всё же отменила решение Свердловского областного суда и установила, что при установлении тарифов РЭК были допущены существенные нарушения законодательства.

«Как следует из тарифного заключения, установлено судом первой инстанции, и подтверждено административным ответчиком, что для расчёта сбытовых расходов при принятии постановления 20.12.2024 № 246-ПК РЭК Свердловской области принял не фактические расходы за 2023 год, а плановые расходы, установленные на 2024 год, что противоречит требованиям как пункта 33 Основ ценообразования, так и пункта 89 Методических указаний № 1638/16», — говорится в решении Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Это значит, что при расчёте тарифа на 2025 год регулятор применил плановые показатели 2024 года вместо фактических расходов за 2023 год, что противоречит федеральным методическим указаниям.

«Тарифное заключение не содержит какой-либо расчёт сбытовых расходов регионального оператора, не содержит сведений о заявленном и подтверждённом регулируемой организацией размере фактических сбытовых расходов за 2023 год, отсутствует анализ этих расходов, что не соответствует положениям пункта 18 Правил регулирования тарифов», — отметил апелляционный суд.

В связи с этим антимонопольный орган обязал РЭК исключить из расчётов экономически необоснованные сбытовые расходы на сумму 32,7 млн рублей.

Также суд обратил внимание на формирование тарифов на 2026 год, указав, что они были фактически перенесены из ранее принятого постановления, уже признанного недействующим по другому делу. При этом РЭК не выполнила обязательную ежегодную корректировку тарифа с учётом изменившихся обстоятельств и вступивших в силу судебных решений.

«С учётом вышеизложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что Постановление от 20.12.2024 № 246-ПК в части установления тарифа на 2025, 2026 год противоречит законодательству, имеющему большую юридическую силу, нарушает права административного истца, являющегося потребителем. Решение в указанной части подлежит отмене, с принятием нового решения об удовлетворении административных требований административного истца», — говорится в решении.

Постановление РЭК признано недействующим с момента его принятия в части тарифов на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. Регулятору предстоит принять новый нормативный акт, в котором будут учтены выводы суда и устранены выявленные экономически необоснованные расходы.

Как известно, для населения Свердловской области действуют льготные тарифы, а разница между ними и экономически обоснованной стоимостью услуги «Рифею» компенсируется из областного бюджета. Поэтому для граждан итоговые суммы в квитанциях, вероятно, не изменятся — корректировка затронет прежде всего объём бюджетного субсидирования. При этом юридические лица, оплачивающие услугу по полному тарифу, могут столкнуться с изменением начислений после пересмотра ставок.

Чтобы выяснить, будет ли проведён перерасчёт платежей для юридических лиц и компенсаций, выплачиваемых из областного бюджета, а также когда планируется утверждение нового тарифа, АН «Между строк» направило запросы в РЭК, ФАС и региональному оператору «Рифей».

Отметим, что стороны по делу могут подать кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции через Свердловский областной суд до середины августа 2026 года.