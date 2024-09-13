Тагильские предприниматели возмущены из-за двукратного роста тарифа на вывоз мусора 

Тагильские предприниматели возмущены резким увеличением тарифа на вывоз ТКО. С июля текущего года он вырос сразу в 2,5 раза. В тот же месяц общественник Андрей Волегов пожаловался на аномальный рост в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В ведомстве мужчине пояснили, что Региональная энергетическая комиссия (РЭК) изначально установила тариф в размере 944 рубля, однако компании «Рифей» понадобились дополнительные деньги на эксплуатацию нового мусоросортировочного комплекса (МСК) в Краснотурьинске, поэтому регоператор через суд потребовал произвести перерасчёт своих расходов, включённых в необходимую валовую выручку, исходя из которой и рассчитывается тариф.

«При корректировке тарифов на услугу обращения с ТКО на 2024 год оператору по обращению с ТКО ООО “Компания “Рифей“ в производственной программе были учтены расходы на эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в городском округе Краснотурьинск», — говорится в ответе Нижнетагильской природоохранной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что для льготных категорий потребителей компании, к числу которых относится население, рост тарифов за услугу обращения с ТКО составил 9,8%, что соответствует размеру индекса совокупного платежа за коммунальные услуги, поэтому нарушений действующего законодательства нет. В прокуратуре добавили, что мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле в настоящее время в эксплуатацию не введён, в связи с чем не оказывает влияние на рост тарифов.

Общественник считает, что тагильские предприниматели платят за работу МСК, которым пользоваться не будут, и опасается, что после запуска МСК в Нижнем Тагиле, который вскоре должны ввести в работу, тарифы снова существенно вырастут.

«По сути, получается, что, когда введут в строй тагильский МСК, ещё поднимут тариф? Насколько мне известно, предприниматели в шоке от полученных за июль платёжек. Они-то не льготная категория. Никакой оценки обоснованности расходов на строительство МСК в Краснотурьинске не приведено. А какой тариф для нельготных категорий? А за чей счёт льгота и на какой период? А за чей счёт будет повышение после ввода второго МСК? Ну и вообще вновь встаёт вопрос обоснованности решения ещё 2018 года о разделении области на три АПО, а не больше или меньше. Почему за МСК на севере должен платить Нижний Тагил и другие малые города тоже, но, например, не Екатеринбург и все города на юге области? Тагил ведь этим МСК, получается, никогда пользоваться не будет», — написал на своей странице Андрей Волегов.

11 августа предприниматели, представители УФАС и компании «Рифей» встретились, чтобы обсудить повышение тарифа. Как сообщает ИА «Все новости», руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов заявил на встрече, что индексация законна. В мае Свердловский областной суд утвердил новые расценки «Рифея», и ФАС не может на них повлиять.

«Довольно большое количество обращений к нам поступило о том, что очень сильно увеличен тариф по обращению с ТКО в зоне работы регоператора компании “Рифей”, мы все обращения направили в центральный аппарат. Но этот тариф, который сейчас сформирован, он на основании решения суда. То есть оснований у Федеральной антимонопольной службы пересматривать судебное решение нет. Варианты снижения тарифов есть, но они все не в плоскости ФАС», — сказал Дмитрий Шалабодов.

По словам директора «Рифея» Фёдора Потапова, регулятор долгое время применял инструмент сглаживания при повышении тарифов, тем самым отодвигая момент сильного подорожания. В итоге компания вынуждена была подать в суд, а он уже утвердил индексацию. В расценки на вывоз ТКО для тагильчан также включены не учтённые ранее расходы и запуск мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске, который расположен почти в 250 километрах от Нижнего Тагила.

По итогам встречи президент Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борис Соколов предложил предпринимателям создать рабочую группу и оформить обращение к губернатору Евгению Куйвашеву.