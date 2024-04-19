Пусконаладочные работы на мусоросортировочном комплексе Нижнего Тагила планируют завершить в июне текущего года (ВИДЕО)

Накануне, 18 апреля, в Нижнем Тагиле замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов и глава города Владислав Пинаев посетили строительную площадку мусоросортировочного комплекса (МСК). По словам гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, предприятие находится в высокой степени готовности.

Напомним, МСК строится согласно концессионному соглашению, заключённому в 2018 году между администрацией Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго» в рамках нацпроекта «Экология». Старт строительству был дан в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию позволит перерабатывать 185 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Из отходов, поступающих на завод, будет отбираться максимум сырья, пригодного для повторного использования. Это картон, стекло, чёрные и цветные металлы, пластмассы и полимеры. Сортировка позволит уменьшить объём отходов, направляемых на полигон. Для переработки органики в техногрунт планируется создание участка компостирования на 54 тысячи тонн в год. Это позволит минимизировать пожароопасность объекта, повысить потенциал полигона по объёму накопления, увеличить срок его эксплуатации и избежать неприятного запаха. Для отходов, которые невозможно переработать, создаётся полигон захоронения, рассчитанный на 129,5 тысячи тонн в год. Также ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит подготовить старый полигон для дальнейшей рекультивации. МКС даст городу 300 новых рабочих мест.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что мусоросортировочный комплекс полностью соответствует актуальным требованиям экологического законодательства и является одним из самых технологичных и современных в России.

«Строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле — это большой шаг на пути решения экологических проблем муниципалитета. В рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ, мы комплексно подходим к улучшению всей инфраструктуры города, в том числе и в вопросах утилизации ТКО. Уверен, что наш МСК станет образцом передового предприятия, где воплощены самые современные и эффективные экологические методики и оборудование», — отметил он.

Как рассказал гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, на площадке смонтировано всё основное оборудование, идут электротехнические и пусконаладочные работы. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем, устройство чистовых полов и отделочные работы в административном корпусе.

«В связи с принятием пакета санкций в отношении России мы столкнулись с односторонним отказом от поставок оборудования для мусоросортировочного комплекса от нескольких подрядчиков из недружественных стран. Оно было заменено на аналогичное от отечественных производителей. Это привело к сдвигу сроков сдачи объекта, но теперь мы можем говорить о том, что на МСК в максимальном объёме реализована стратегия импортозамещения», — рассказал Дмитрий Буданов.

Участники мероприятия проследовали по пути, который будут проходить твёрдые коммунальные отходы, попадая на мусоросортировочный комплекс. От контрольно-пропускного пункта через цех сортировки до площадки складирования вторсырья и полигона, на котором будут оставаться неперерабатываемые отходы. Также они посмотрели участок компостирования со специальными камерами и оборудованные очистные сооружения.

«Мы с нетерпением ждём запуска этого комплекса, аналогов которому пока нет ни на Урале, ни в Сибири. Его запуск позволит увеличить сортировку отходов в Свердловской области на 12%. Планируем охватить всю Нижнетагильскую агломерацию, полностью перевести её на раздельный сбор отходов. Здесь мы будем отрабатывать наилучшие из доступных технологий», — сказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Завершить пусконаладочные работы на МСК планируется в июне. Далее будет проводиться тестирование оборудования, после будут оформляться заключения государственного экологического и строительного надзора. Запуск комплекса в эксплуатацию должен состояться в конце 2024 — начале 2025 года.