Евгений Куйвашев проверил строящийся мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочего визита в Нижний Тагил проверил ход работ на строящемся в районе Рогожино мусоросортировочном комплексе (МСК). Как заявил гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, предприятие начнёт свою работу до конца 2023 года.

Напомним, МСК строится согласно концессионному соглашению, заключённому в 2018 году между администрацией Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго», в рамках нацпроекта «Экология». Старт строительству был дан в 2022 году.

Комплекс будет состоять из двух основных частей — непосредственно мусоросортировочного комплекса и полигона. Мощность первого должна составить 185 тысяч тонн отходов в год, полигона — 129,5 тысячи тонн в год.

По словам Дмитрия Буданова, сегодня на объекте уже установлено первое оборудование. В частности, привезён барабанный грохот, с которого начинается автоматическое разделение отходов в зависимости от их размера. Также на площадке ведётся установка газовой котельной, в ближайшие дни сюда поступит конвейерное оборудование. Сейчас строители монтируют металлоконструкции для размещения пресса вторичного сырья, пресс-компактора и вихретокового сепаратора, которые уже находятся на объекте.

По информации АО «Облкоммунэнерго», строящийся объект является самым экологически безопасным на Среднем Урале. Здесь создаётся участок компостирования органических отходов, который позволит обезвреживать органику и в специальных климатических камерах превращать бытовые органические отходы в абсолютно безопасный для окружающей среды универсальный техногрунт, используемый в том числе для рекультивации старых полигонов ТКО. Применение этой технологии также позволит снизить до минимума пожароопасность полигона, поскольку именно из таких отходов при разложении выделяются горючие газы.

На мусоросортировочном комплексе станет возможен вторичный оборот отходов, которые до экологической реформы свозились на свалки. В их числе бумага, картон, стекло, чёрные и цветные металлы, пластмассы и полимеры.

Планируется, что предприятие станет крупнейшим поставщиком ресурсов для российских компаний, использующих вторсырьё. Так, заинтересованность в получении металлического лома уже выразил ЕВРАЗ НТМК.