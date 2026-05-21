Тагильские подносы представлены на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Харбине 

Тагильские подносы мастерской Андрея Васильева представлены на фестивале-ярмарке «Сделано в России», который проходит параллельно с Десятым Российско-китайским ЭКСПО на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки в Китае. Изделия народных художественных промыслов — один из узнаваемых брендов Среднего Урала.

«Радует, что проведение фестиваля-ярмарки “Сделано в России” уже стало доброй традицией. На старте эту инициативу в рамках визита поддержали лидеры наших стран: президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин. Формат подобных фестивалей пришёлся по душе китайским гражданам и предпринимателям, а продукция отечественных производителей и национального бренда “Сделано в России” пользуется большой популярностью в Китае. В последние годы объём двусторонней торговли между нашими странами постоянно растёт, развивается торговая инфраструктура, создаются условия для успешного ведения бизнеса. Это позволяет российским компаниям продвигать свои товары, находить партнёров, осваивать новые рынки», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Как сообщает информационный портал Свердловской области, в этом году в экспозиции представлены более 100 российских производителей из 37 регионов страны. Посетители фестиваля могут познакомиться с широким ассортиментом продукции: товарами агропромышленного комплекса, напитками и биодобавками, косметикой и средствами гигиены, товарами народного потребления, ювелирными изделиями, сувенирами, а также туристическими предложениями.

Фестиваль стал частью деловой и выставочной программы в Харбине. Ранее на Российско-китайском ЭКСПО экспортный потенциал Свердловской области представили 12 предприятий Среднего Урала. Уральские компании презентовали продукты питания, кондитерские изделия, ювелирные украшения, натуральную косметику, логистические и туристические услуги, а также продукцию лесопромышленного комплекса.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проводится Российским экспортным центром и направлен на продвижение отечественных товаров на международных рынках, что отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт».