В Нижнем Тагиле на директора приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёну Казакову завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

На директора тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алену Казакову возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Её дочь, ветеринарного врача приюта Диану Гордееву, подозревают в использовании поддельного диплома (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает федеральный телеканал «КРИК-ТВ».

Два года назад телеканал уже сообщал о возможных нарушениях в работе приюта. По документам животные якобы получали дорогостоящее лечение, однако фактически исчезали после отлова. Частью предполагаемой схемы хищений мог стать крематорий, которым занимался сын Казаковой: одновременно с отловомом он вёл частную практику по кремации.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказался заключать Казакову под стражу, отпустив её под подписку о невыезде. Сторона обвинения обратилась с апелляционным представлением в Свердловский областной суд. Во время заседания представитель прокуратуры объяснил, что, находясь на свободе, Казакова может оказывать давление на свидетелей, поскольку продолжает управлять приютом, деятельность которого, по версии следствия, связана с инкриминируемым преступлением.

Адвокат обвиняемой возразила против доводов прокуратуры и просила оставить решение без изменений. Она отметила, что уголовное дело возбуждено более полугода назад, однако по нему до сих пор не установлены потерпевшие, и Казакова за это время не предприняла каких-либо подтверждённых попыток повлиять на свидетелей. Сама Казакова поддержала доводы адвоката и сказала, что занимается уходом за животными в приюте, где сейчас содержится около 150 собак.

В итоге Свердловский областной суд оставил решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила без изменений, отклонив апелляцию обвинения. Решение об отказе в заключении Казаковой под стражу осталось в силе.

Напомним, отловщики бездомных собак в Нижнем Тагиле оказались под следствием в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении двух жителей Свердловской области, один из которых предприниматель Денис Неустроев, через своего бизнес-партнёра Максима Щипачёва связан с ООО «ОСВВ» из Камышлова, с которыми у мэрии Нижнего Тагила заключён контракт. Тогда администрация Нижнего Тагила подписала с благотворительной организацией «Добрые руки» три контракта на общую сумму свыше 11 млн рублей. За два месяца удалось отловить около 100 бездомных собак. Однако, несмотря на значительные финансовые вложения в решение проблемы бродячих животных, количество жалоб от горожан не уменьшается. По словам директора городской ЕДДС Григория Омелькова, следствие запросило данные обо всех обращениях по отлову за последние пять лет.

Ранее жительница Нижнего Тагила пожаловалась в прокуратуру на работу приюта «Добрые руки». По её словам, сайт с фотографиями отловленных собак долгое время не функционировал, владельцев питомцев не допускают на территорию организации для самостоятельного поиска, а сотрудники отлова не предъявляют документы и заказ-наряд.

Также АН «Между строк» рассказывало, как осенью 2025 года тагильчанин пытался через суд вернуть свою собаку, которую, по его мнению, поймали отловщики скандально известного центра «Добрые руки».

Отметим, в марте 2026 года прокуратура в очередной раз через суд наказала рублём мэрию Нижнего Тагила из-за нападения бродячих собак на ребёнка.