Жителю Нижнего Тагила не удалось через суд вернуть свою собаку, которую, по его мнению, поймали отловщики скандально известного центра «Добрые руки»

Накануне, в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила состоялось очередное заседание по гражданскому делу Максима Овчинникова в адрес реабилитационного центра «Добрые руки», занимающегося отловом беспризорных животных в городе.

Напомним, 13 февраля текущего года во время прогулки в районе улицы Ватутина собака по кличке Люся, испугавшись шума от проезжающего мимо автомобиля, сорвалась с поводка и убежала. Максим немедленно приступил к поискам, однако они не дали результата. Позже ему сообщили, что неподалёку от места прогулки видели машину центра «Добрые руки», и, возможно, Люсю приняли за бездомную и забрали.

Максим Овчинников обратился с иском в Тагилстроевский районный суд, требуя обязать организацию вернуть ему его собаку, взыскать с приюта компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также компенсировать расходы на оплату государственной пошлины в размере 7 тысяч рублей.

9 сентября во время судебного заседания директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова пояснила, что собака Максима в приют не поступала и в настоящее время там не содержится. По её словам, в тот день на улице Свердлова были отловлены два кобеля. От комментариев АН «Между строк» Алёна Казакова отказалась.

Ранее в разговоре с редакцией Максим Овчинников рассказал, что на заседании директор приюта Алёна Казакова показала ему фотографию собаки, похожей на его Люсю. Однако на снимке был кобель. При этом в документах приюта было указано, что это — девочка. Директор объяснила это опечаткой. Позже, 16 сентября, состоялось выездное заседание суда на территории приюта: Максим посмотрел ту самую собаку — это оказалась не его Люся.

25 сентября Тагилстроевский районный суд принял решение — иск Максима был отклонён. Причины отказа станут известны после подготовки мотивировочной части решения, которое будет готово в течение 10 рабочих дней. Решение суда Максим обжаловать не планирует.

«Алёна Казакова никак не отреагировала, такое ощущение, что она уже знала решение судьи. Адвокат сказал мне, что шансы 50 на 50. Она сделала всё возможное, у меня к ней претензий нет. Но смысла обжаловать не вижу — решение осталось бы без изменений. Правильно мне в полиции дежурный сказал: “Нет собаки — нет проблем”», — рассказал АН «Между строк» Максим Овчинников.

Прокомментировала решение суда и адвокат Максима, Татьяна Васильян:

«Не удалось доказать, что собаку забрал отлов. Свидетели не смогли подтвердить в суде факт отлова Люси — и это, пожалуй, самое основное: нам не удалось доказать причастность приюта. К тому же, в самом приюте её нет. Моё заключение такое: маловероятно, что получилось бы добиться результата, но очень хотелось помочь Максиму. Если бы мы не пошли в суд, у Максима не было бы ощущения, что он сделал всё возможное, чтобы найти свою собаку. А таких ситуаций, когда люди не могут вернуть своих собак из приюта “Добрые руки”, даже когда точно знают, что они там, как выяснилось, у нас в городе довольно много», — рассказала АН «Между строк» Татьяна Васильян.