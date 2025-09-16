Житель Нижнего Тагила, полгода пытавшийся узнать, находится ли его собака в скандально известном приюте для бездомных животных «Добрые руки», смог сделать это только через суд

Сегодня, 16 сентября, состоялось выездное заседание Тагилстроевского суда по гражданскому делу Максима Овчинникова, которое прошло на территории приюта для безнадзорных животных «Добрые руки». Поводом для разбирательства стало исчезновение его собаки по кличке Люся, которую он не может найти уже более полугода.

Напомним, 13 февраля текущего года во время прогулки Люся, испугавшись шума от проезжающего мимо автомобиля, сорвалась с поводка и убежала. Максим немедленно приступил к поискам, однако они не дали результата. Позже ему сообщили, что неподалёку от места прогулки видели машину центра «Добрые руки», и, возможно, Люсю приняли за бездомную и забрали.

Чтобы вернуть свою собаку Максим Овчинников обратился в Тагилстроевский районный суд с иском к отловщикам. 11 сентября во время судебного заседания директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова пояснила, что собака Максима в приют не поступала и в настоящее время там не содержится. По её словам, в тот день на улице Свердлова были отловлены два кобеля. От комментариев АН «Между строк» Алёна Казакова отказалась.

«Свидетели видели машину отлова на улице Ватутина — именно оттуда убежала моя собака Люся. А по документам у службы отлова не было наряда по этой улице. Очевидцы также рассказали, что машина центра “Добрые руки” поехала за моей собакой, остановилась и какое-то время они что-то делали возле автомобиля. На прошлом заседании директор приюта Алёна Казакова показала мне фотографию собаки, похожей на мою. Однако на снимке был кобель, которого, по её словам, поймали на улице Свердлова. При этом в документах указано, что это девочка. Директор объяснила это опечаткой. Сегодня прошло выездное заседание в приюте. Мы посмотрели ту самую собаку, но это не моя Люся. Она крупнее, другого окраса и другого пола», — рассказал АН «Между строк» Максим Овчинников.

Судебное разбирательство продолжается.