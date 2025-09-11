«Я уехал домой со слезами на глазах». Житель Нижнего Тагила через суд пытается вернуть свою собаку, которую, по его мнению, поймали отловщики центра «Добрые руки» 

Реабилитационный центр «Добрые руки», занимающийся отловом беспризорных животных в Нижнем Тагиле, вновь оказался в центре скандала. В Тагилстроевский районный суд с иском к отловщикам обратился житель Дзержинского района Максим Овчинников, который уже более полугода не может найти свою собаку по кличке Люся. Пёс убежал от него во время прогулки в середине февраля, и мужчина считает, что животное могло стать добычей сотрудников «Добрых рук».

Максим Овчинников работает сторожем в гаражном кооперативе на Вагонке. Дворняжка Люся жила поблизости, и он вместе с другими владельцами гаражей подкармливал её. Со временем собака привязалась именно к Максиму, и он забрал её к себе домой. Люся забыла о прошлой жизни на улице и стала настоящим домашним питомцем. Максим, как положено, выгуливал её на поводке каждое утро и вечер.

«В гаражах напротив моего дома жило 5-6 собачек. Как-то я увидел из окна своей квартиры, как им принесли еду, а Люсю другие собаки отгоняли. Мне стало её жалко, и я начал её подкармливать. Она везде стала ходить со мной. Стоит выйти из дома — а она уже у подъезда сидит. И в магазин, и на работу со мной ходила, но домой не заходила вообще. А в 2023 году, перед Новым годом, сама забежала в подъезд — я её забрал, и с тех пор она стала домашней. В том же году я завёл на неё ветеринарный паспорт и поставил прививки. В нём же есть и фотография Люси», — рассказал Максим Овчинников во время заседания.

13 февраля текущего года во время очередной прогулки Люся, испугавшись шума от проезжающего мимо автомобиля, сорвалась с поводка и убежала. Максим сразу же начал её искать, но безуспешно. Позже ему сообщили, что неподалёку видели машину центра «Добрые руки», и, возможно, Люсю приняли за бездомную и забрали.

«16 февраля я узнал от соседа, что мою собаку поймал отлов. Я сразу же поехал в центр "Добрые руки" на Фестивальную, 5б и позвонил по номеру телефона, указанному на окне. Мне ответили: "Какие у вас есть документы?" Я сказал, что есть ветеринарный паспорт. На это мне сказали, что он не является документом: "Идите в суд и там доказывайте, что это ваша собака". О наличии или отсутствии моей собаки в приюте мне ничего не ответили. Я уехал домой со слезами на глазах. На следующий день, 17 февраля, приехал снова — уже в часы приёма. Опять позвонил. Мне ответили: "Вы же вчера приезжали, я вам всё сказала", — и снова отправили в суд. Когда я сказал, что вызову полицию, мне ответили: "Хоть прокуратуру вызывайте". Я вызвал полицию, но в приюте полицейским тоже сказали, что у меня нет документов на животное. После этого я поехал писать заявление в полицию. 19 февраля я пошёл в суд, там мне ответили, что они этим не занимаются, и посоветовали обратиться в администрацию города. В администрации меня направили в управление городского хозяйства на улице Мира, 53. Я приехал туда, написал заявление о возврате моей собаки. Месяц на рассмотрение. В марте я снова позвонил. Мне сказали: "Ваша собачка находится в приюте. Когда придёт письмо, поедете на Фестивальную, напишете заявление на возврат вашей собаки, и её вам вернут”. А также добавили, что нужно будет оплатить её содержание. Проходит месяц, второй — письма всё нет. Я поехал туда сам, взял копию письма. Позвонил в отлов и сказал, что у меня есть письмо из администрации. На что мне ответили: "Администрация для нас — никто". У меня опустились руки, и я обратился за помощью к юристу. Потом мы написали заявление в администрацию города, затем — в прокуратуру Тагилстроевского района. Все ответили: "Идите в суд", — рассказал тагильчанин в суде.

В исковом заявлении Максим потребовал обязать организацию вернуть ему его собаку, взыскать с приюта компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также компенсировать расходы на оплату государственной пошлины в размере 7 тысяч рублей. В суде также выступили два свидетеля со стороны истца. Они сообщили, что узнали от третьих лиц о том, что Люсю поймали отловщики, но сами этого момента не видели.

Директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова пояснила в суде, что собака Максима в приют не поступала и в настоящее время там не содержится. По её словам, в тот день на улице Свердлова были отловлены два кобеля. От комментариев АН «Между строк» Алёна Казакова отказалась.

Судебное разбирательство продолжается.

Напомним, в 2024 году в редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила Лариса, которая пожаловалась на реабилитационный центр «Добрые руки», занимающийся отловом беспризорных животных. По словам женщины, её пёс по кличке Миша попался отловщикам в здании общежития на Солнечной, 12, и она так и не смогла вернуть собаку домой.