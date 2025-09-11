Общество

«Я уехал домой со слезами на глазах». Житель Нижнего Тагила через суд пытается вернуть свою собаку, которую, по его мнению, поймали отловщики центра «Добрые руки» 

11.09.2025 15:10
Реабилитационный центр «Добрые руки», занимающийся отловом беспризорных животных в Нижнем Тагиле, вновь оказался в центре скандала. В Тагилстроевский районный суд с иском к отловщикам обратился житель Дзержинского района Максим Овчинников, который уже более полугода не может найти свою собаку по кличке Люся. Пёс убежал от него во время прогулки в середине февраля, и мужчина считает, что животное могло стать добычей сотрудников «Добрых рук».

Максим Овчинников работает сторожем в гаражном кооперативе на Вагонке. Дворняжка Люся жила поблизости, и он вместе с другими владельцами гаражей подкармливал её. Со временем собака привязалась именно к Максиму, и он забрал её к себе домой. Люся забыла о прошлой жизни на улице и стала настоящим домашним питомцем. Максим, как положено, выгуливал её на поводке каждое утро и вечер. 

«В гаражах напротив моего дома жило 5-6 собачек. Как-то я увидел из окна своей квартиры, как им принесли еду, а Люсю другие собаки отгоняли. Мне стало её жалко, и я начал её подкармливать. Она везде стала ходить со мной. Стоит выйти из дома — а она уже у подъезда сидит. И в магазин, и на работу со мной ходила, но домой не заходила вообще. А в 2023 году, перед Новым годом, сама забежала в подъезд — я её забрал, и с тех пор она стала домашней. В том же году я завёл на неё ветеринарный паспорт и поставил прививки. В нём же есть и фотография Люси», — рассказал Максим Овчинников во время заседания.

13 февраля текущего года во время очередной прогулки Люся, испугавшись шума от проезжающего мимо автомобиля, сорвалась с поводка и убежала. Максим сразу же начал её искать, но безуспешно. Позже ему сообщили, что неподалёку видели машину центра «Добрые руки», и, возможно, Люсю приняли за бездомную и забрали. 

«16 февраля я узнал от соседа, что мою собаку поймал отлов. Я сразу же поехал в центр "Добрые руки" на Фестивальную, 5б и позвонил по номеру телефона, указанному на окне. Мне ответили: "Какие у вас есть документы?" Я сказал, что есть ветеринарный паспорт. На это мне сказали, что он не является документом: "Идите в суд и там доказывайте, что это ваша собака". О наличии или отсутствии моей собаки в приюте мне ничего не ответили. Я уехал домой со слезами на глазах. На следующий день, 17 февраля, приехал снова — уже в часы приёма. Опять позвонил. Мне ответили: "Вы же вчера приезжали, я вам всё сказала", — и снова отправили в суд. Когда я сказал, что вызову полицию, мне ответили: "Хоть прокуратуру вызывайте". Я вызвал полицию, но в приюте полицейским тоже сказали, что у меня нет документов на животное. После этого я поехал писать заявление в полицию. 19 февраля я пошёл в суд, там мне ответили, что они этим не занимаются, и посоветовали обратиться в администрацию города. В администрации меня направили в управление городского хозяйства на улице Мира, 53. Я приехал туда, написал заявление о возврате моей собаки. Месяц на рассмотрение. В марте я снова позвонил. Мне сказали: "Ваша собачка находится в приюте. Когда придёт письмо, поедете на Фестивальную, напишете заявление на возврат вашей собаки, и её вам вернут”. А также добавили, что нужно будет оплатить её содержание. Проходит месяц, второй — письма всё нет. Я поехал туда сам, взял копию письма. Позвонил в отлов и сказал, что у меня есть письмо из администрации. На что мне ответили: "Администрация для нас — никто". У меня опустились руки, и я обратился за помощью к юристу. Потом мы написали заявление в администрацию города, затем — в прокуратуру Тагилстроевского района. Все ответили: "Идите в суд", — рассказал тагильчанин в суде.

В исковом заявлении Максим потребовал обязать организацию вернуть ему его собаку, взыскать с приюта компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также компенсировать расходы на оплату государственной пошлины в размере 7 тысяч рублей. В суде также выступили два свидетеля со стороны истца. Они сообщили, что узнали от третьих лиц о том, что Люсю поймали отловщики, но сами этого момента не видели.

Директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова пояснила в суде, что собака Максима в приют не поступала и в настоящее время там не содержится. По её словам, в тот день на улице Свердлова были отловлены два кобеля. От комментариев АН «Между строк» Алёна Казакова отказалась. 

 Судебное разбирательство продолжается. 

Напомним, в 2024 году в редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила Лариса, которая пожаловалась на реабилитационный центр «Добрые руки», занимающийся отловом беспризорных животных. По словам женщины, её пёс по кличке Миша попался отловщикам в здании общежития на Солнечной, 12, и она так и не смогла вернуть собаку домой.

