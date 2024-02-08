«Это какой-то замкнутый круг, я просто хочу вернуть Мишу!» В Нижнем Тагиле реабилитационный центр «Добрые руки» не отдаёт владелице её собаку по необъяснимым причинам

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила Лариса, которая пожаловалась на реабилитационный центр «Добрые руки», занимающийся отловом беспризорных животных. По словам женщины, её пёс по кличке Миша попался отловщикам ещё в середине января в здании общежития на Солнечной, 12 и до сих пор она не может вернуть собаку домой.

Первым хозяином Миши был сосед Ларисы Константин. Мужчина вёл асоциальный образ жизни, поэтому Лариса частенько подкармливала Мишу. А когда Константин продал квартиру и переехал в общежитие, то женщина решила оставить пса у себя. Но Миша не забыл своего первого хозяина и часто самостоятельно приходил к нему. Когда Константина не было дома, Миша ложился у двери и ждал его. Кому-то из жильцов дома не понравился этот Хатико, и они позвонили в службу отлова, посчитав собаку опасной для людей.

«Наш Миша был совсем безобидный. Все соседи и знакомые его любили. Он никогда не тронул бы ребёнка. Моего внука он провожал в школу и всегда играл там с детьми. Почему на него написали заявление, я не понимаю. Видимо, Костя поругался с соседями», — рассказывает тагильчанка.

Очевидцы рассказали Ларисе, что в этот день бригада отловила несколько бродячих собак, а Мишу забрали из тамбура общежития. Собака сама пошла навстречу ловцам.

«Когда я узнала, что нашего Мишу увезли, я побежала в управление городского хозяйства. Там мне сказали, что в заявлении на отлов было сказано, что собака бесхозная, поэтому её отправили в центр реабилитации бродячих животных “Добрые руки”», — делится Лариса.

В управлении городского хозяйства женщине объяснили, что нужно написать заявление, заплатить штраф за нарушение правил выгула животных в размере 40 тысяч рублей и ждать в течение 30 дней, пока питомец находится в центре реабилитации.

Лариса обратилась в «Добрые руки», но там ей ответили, что её собаки в приюте нет. Правда, позже признались, что Миша у них и согласились отдать питомца, если хозяйка приедет с документами, которые подтвердят права на собаку. Привезённые Ларисой совместные фотографии и письменные заявления свидетелей, что Миша принадлежит ей, директор приюта Алёна Казакова посчитала несущественными и снова отказалась вернуть животное. А позже Ларисе сообщили, что Мишу отдали какому-то мужчине, который приехал первым.

«Я сразу не поверила ей, потому что спросила у прошлого хозяина и узнала, что он не забирал Мишу. Это какой-то замкнутый круг, я просто хочу вернуть Мишу домой!» — рассказывает тагильчанка.

Накануне все фотографии на сайте с найденными животными были удалены

По словам Ларисы, она поняла, что в приюте происходит что-то странное, и обратилась в полицию с заявлением на розыск собаки. В отделении женщине не помогли, а только подтвердили факт, что её Мишу отдали какому-то мужчине.

Тагильчанка почти месяц безуспешно пытается вызволить своего питомца. За это время она изучила необходимую информацию и выяснила, что приют выставляет странные условия посещения и способы возврата питомца хозяевам. Например, на сайте организации указано, что приём посетителей осуществляется в рабочие дни с 07:45 до 09:45. Далее потенциальным посетителям предлагается пройти тест на знание законов по уходу за домашними животными.

Отметим, что БФ «Добрые руки» неоднократно получал в Нижнем Тагиле контракты на отлов безнадзорных животных. Также реабилитационный центр не раз становился участником скандалов. Зооактивисты считают, что сотрудники организации недобросовестно выполняют требования законодательства, а жертвами отловщиков зачастую становятся домашние собаки. В марте 2022 года «Добрые руки» пытались забрать сторожевых собак с территории торгового центра. А в апреле 2019-го в Полевском сотрудники БФ забрали с улицы собаку породы ягдтерьер, принадлежащую майору полиции Екатерине Романовой. Чтобы вернуть похищенного питомца, сотрудница правоохранительных органов совместно с бойцами ОМОН провели обыски по факту кражи животного.