Тагильчане спросили мэра о велодорожках

28 июля мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл на своей странице во «ВКонтакте» прямой эфир, где ответил на вопросы, которые волнуют горожан. В какой-то момент речь зашла о возможности организации велодорожек на территории муниципалитета.

По словам градоначальника, выделение велодорожек в Нижнем Тагиле сопровождается рядом трудностей. Для интеграции велодорожек в уже существующие автомобильные дороги необходимо переоформление дорожного паспорта, что является сложным и затратным процессом. Поэтому на уже имеющихся участках вело-инфраструктура не появится, но у новых дорог есть такая перспектива.

«Много раз уже возвращались к этому вопросу. На участках дорог, таких как Луганский проспект, где есть возможность сделать такие дорожки, они будут. Старые дороги, паспорта на которые уже готовы, на них нет технической возможности делать велосипедные дорожки. Они появятся только там, где будут строиться новые дороги», — пояснил Владислав Пинаев.

При этом он отметил, что среди тагильчан наблюдается рост интереса к велотранспорту как к бесплатной и экологически чистой альтернативе автомобилям. Однако мэр подчеркнул, что за последние 5 лет в Нижнем Тагиле было построено всего несколько новых дорог.